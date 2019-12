Charlesův plán usmíření Kate a Meghan

Kluci se z prosby snažili vyvlíknout, vědí totiž, že jim otec zadal nelehký úkol. Vévodkyně se spolu baví jen na veřejných akcích, v soukromí se téměř nestýkají. To platí i pro oba prince, teď nemají jinou možnost, než se sejít a komunikovat navzájem. Charles tak nevědomky - a možná cíleně - do svého nápadu sblížení obou vévodkyň zahrnul i napravení vztahu mezi bratry.

,,Oběma chybí staré dobré časy, kdy spolu trávili hodně času," dodává zdroj, ,,takže s tím nakonec souhlasili a teď se snaží vymyslet, jak to co nejnevinněji podat svým manželkám, aby neztropily scénu." Charles zná koníčky obou vévodkyň a chlapcům dokonce řekl o co by se každá mohla postarat: ,,Meghan se věnuje kaligrafii, takže by mohla vyřešit pozvánky, Kate je zběhlá v jídlech a mohla by vymyslet menu a obstarat kuchaře. A protože pozvánka i jídla musí nést jedno téma, je spolupráce nevyhnutelná." Nakonec by Charles nemusel být zas tak špatný panovník.