Lhal Harrymu a podváděl Dianu: Život prince Charlese je jeden velký skandál

O prince Charlese se lidé zajímají z jednoho prostého důvodu. Prožil část života s princeznou Dianou, se kterou si s největší pravděpodobností zahýbali, protože se nemilovali. Srdce Charlese celou dobu tlouklo pro Camillu Parker Bowles a Diana měla zase plejádu milenců. Nyní vyšlo najevo, že Harry není Charlesův syn.

Jejich příběh je jako z červené knihovny. Princ Charles potkal Camillu, když mu bylo třiadvacet a jí o rok více. Byla to láska jako trám. Chodili spolu chvíli, když byl princ odvolán do služby k námořnictvu. Celou dobu na ni myslel. Po návratu ale zjistil, že je zasnoubená s Andrewem Parkerem Bowlesem. Charles Camillu chtěl, ale rodina ji neshledávala vhodnou. Elegantní Diana Spencer se pro žití do Kensingtonského paláce snad narodila. Uměla se chovat a postupně se stala miláčkem veřejnosti.

Nevěrní byli oba

Charles s Camillou spolu měli údajně románek po celou dobu jejich manželství. Diana tím nesmírně trpěla a měla se dokonce pokusit zabít, a to nejednou. Kdysi prý prohlásila, že jejich manželství se vlastně skládá ze tří lidí. Nutno podotknout, že ani Diana není bez viny. V den tragické nehody, kdy zemřela se vracela z dovolené se svým milencem.

Bylo 31. srpna 1997. Chvíli po půlnoci nasedá princezna se svým milencem Dodi Al-Fayedem a řidičem Henry Paulem do mercedesu. Do sloupu v tunelu kousek od Seiny narazilo auto záhy. Po její smrti se objevila spousta konspiračních teorií, kdo všechno za její smrt může. S největší pravděpodobností to byl ale řidič, který měl v krvi alkohol a antidepresiva. Jednou z absurdních teorií bylo, že se jí měla chtít zbavit samotná královská rodina. Důvodem měly být její milostné avantýry.

Kdo je otec Harryho?

Obdobně na tom byl Charles. Camillu si vzal 9. dubna 2005. Od té doby je nazývána vévodkyní Cornwallu. Britská veřejnost ji nejprve nenáviděla, protože to byla „ta, co odloudila Charlese.“ Přijala ji až po letech. Viník totiž nikdy není jen jeden. Charles s Dianou spolu měli syny Williama a Harryho. Nyní vyplulo na povrch, že Harry možná jeho syn není.

S informací přišel časopis Globe. „Nejsem tvým biologickým otcem. Když se narodil tvůj bratr William, s matkou jsme šli od sebe, Diana mě zradila a počala tě s milencem, se kterým měla tajný poměr,“ řekl prý Charles Harrymu. Charles rodinné tajemství údajně věděl od narození Harryho.