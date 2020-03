Princ Charles ztrapnil manželku: Ponížená všem na očích!

Vystrnadění Camilly nebude lehký úkol, ale zatím jde vše podle plánů. Camilla je čím dál tím bezmocnější a nemá se v rodině na koho obrátit. Nikdo s ní nechce trávit čas a ani se s ní bavit. Pokud nejde o sledované akce a události, kde by s Camillou měli členové rodiny komunikovat, aby nevyvstalo podezření, že je v rodině něco v nepořádku, tráví vévodkyně z Cornwallu celé dny zcela sama.



,,Je to pro ni ubíjející, nemá se na koho obrátit, služebnictvo s ní má zakázáno vést konverzace, dokonce už nejí u stejného stolu jako její manžel," řekl královský zdroj. ,,Je to vyvrhel, ale může si za to sama."