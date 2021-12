Rasista princ Charles? Dle nové knihy to byl on, kdo řešil barvu pleti Archieho

Zdroj: Profimedia

Od doby, kdy Meghan Markle v rozhovoru s Oprah uvedla, že se v Buckinghamském paláci řešila barva pleti malého Archieho, se mnozí snažili dopátrat toho, kdo rasistickou konverzaci začal. Podle nejnovější knihy, která má světlo světa spatřit již za pár dní, to byl právě princ Charles.

Když se princ Harry a jeho manželka Meghan Markle v březnu letošního roku rozhodli promluvit v talkshow moderátorky Oprah o důvodech, které je vedly k opuštění britské královské rodiny, mnozí zůstali v šoku. Jednou z nejvíce zarážejících informací, o kterou se manželé se světem podělili, bylo, že je prý britská monarchie rasistická. Opírali se přitom o událost, kdy jeden nejmenovaný člen královské rodiny vznášel otázky a obavy nad barvou pleti tehdy ještě nenarozeného syna Harryho a Meghan Archieho.

Manželé jméno dotyčného nikdy nezveřejnili. Jak se ale zdá, Christopherovi Andersenovi, autorovi nové knihy s názvem Bratři a manželky: Pohled do soukromí Williama, Kate, Harryho a Meghan, se jméno královského rasisty podařilo vypátrat. A dle tvrzení Andersena by se mělo jednat o prince Charlese. S odkazem na knihu o tom informoval web Page Six.

Přesný popis události

Autor knihy přitom informaci nesdělil jen jako výkřik do tmy, ale popsal i přesný moment, kdy měl princ Charles rasistickou otázku vznést. Stalo se to prý 27. listopadu 2017, tedy v den, kdy Harry a Meghan oznámili, že se zasnoubili. Princ Charles údajně přišel za svou manželkou Camillou a řekl jí, že přemýšlí, jak asi bude vypadat dítě Harryho a Meghan. Camilla měla být z jeho slov poněkud překvapená, ale odpověděla mu, že bude jejich miminko určitě nádherné. „Spíš jsem myslel, jak bude vypadat jeho pleť,” odvětil prý Charles své manželce.

Palác tvrzení v knize odmítá

Ihned poté, co se úryvek z připravované knihy dostal na veřejnost, se princ Charles začal bránit. „Je to fikce, která ani není hodna dalšího komentáře,” sdělil otec prince Harryho prostřednictvím svého tiskového mluvčího. Sám Harry ani Meghan se k novým informacím, které vypluly na povrch, prozatím nijak nevyjádřili. Ostatně, žádná reakce se ani neočekává.