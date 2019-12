Budoucí král princ Charles: Expert na nejrůznější životní situace

Uličník princ Charles oslavil 71. narozeniny. Co to znamená? Je zase o kousek blíž královskému trůnu, na který tak netrpělivě čeká. Aby se připravil na roli nejmocnějšího muže Británie, musel nejdřív pochopit, jak žijí jeho poddaní. A tak se vžil do jejich kůže.

Princ Charles je veselá kopa a neštítí se ruční práce… pracovat rukama. Za ty roky jako následník trůnu zkusil snad vše, aby se dobře připravil na své životní poslání a vládl ne tak tvrdou rukou, jako jeho matka. K tomu je totiž potřeba pochopit, jak žijí ti nejobyčejnější lidé, což si královna Alžběta neměla nikdy šanci zkusit. Charles byl vším, co vás napadne. Vyzkoušel si v čokoládovně vyrobit pár bonbónů, maloval gumovým kačenkám usměvavé tváře, pomáhal se stavbou domu pro chudou rodinu, zajímal se o výrobu kvalitní obuvi z pravé kůže, zašel si na tradiční farmářský trh a požadoval tu největší okurku, jakou mají, s vévodkyní z Cambridge Kate Middleton se učil žehlit a pak si to radši ještě jednou natrénoval na větší žehličce, na jeden den se stal vrchním výčepním a opíjel těžce pracující lidi do němoty, nebo se postavil na druhou stranu kamery, které denně snímá život celé jeho rodiny. A mnohem více! Na groteskní sérii fotek nazvanou princ Charles, uchvatitel trůnu tisíckrát jinak se můžete podívat v naší galerii. Najednou vám nepřijde tak strohý a bezcitný, jak o něm lidi tradují.