Nejtemnější doznání prince Charlese: Nechal odpravit princeznu Dianu!

O druhou pitvu své milované maminky se snažili princové William a Harry od té doby, co se od královny Alžběty II. dozvěděli, že má jejich otec na rukou krev. A konfrontován s výsledky se prý konečně doznal: „Ano, udělal jsem to! Bylo to mé rozhodnutí," svěřil se jim. „Vaše matka byla mimo jakoukoli kontrolu, byla hrozbou budoucnosti celé monarchie! Někdo ji musel zastavit, než všechno zničí!"

Jeho slova měla účinek třaskavé bomby. Už tak špatné vztahy v rodině ještě více poničila. „William s Harrym sice přísahali, že zjistí, jak to bylo, ale neuvědomili si, že tím otevřou Pandořinu skříňku konspiračních lží a tajných informací," říká člověk z Buckinghamského paláce.