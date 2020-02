Tajemství prince Charlese: Může za smrt dcery princezny Diany!

Zmizela teď v polovině května na Krétě. A někteří lidé mají jasno, že v tom má prsty Buckinghamský palác, který Sarah Windsorová přesvědčovala, že je legitimní dcerou prince Charlese a Lady Di (†36). Pro svá tvrzení prý měla i důkazy, ale jestli říkala pravdu, se dnes už nikdo nedozví.

Je to přitom pouhý měsíc, co se Sarah strachovala o život. „Chce mě umlčet," říkala na adresu svého údajného otce Charlese. „Má tým trénovaných zabijáků, co po mně jdou. Chce mě zabít stejně jako matku. Vnímá mě totiž jako hrozbu," tvrdila Sarah.