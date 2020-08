Proč Charles zabil Dianu? Chtěla se stát KRÁLOVNOU MÍSTO NĚJ!

V dopise, který měla Diana napsat krátce před svou smrtí, stálo, že se bojí, že ji Charles zabije - a dokonce předvídá, že by si mohl "pohrát" s brzdami u auta.



Francouzský deník v době její smrti napsal, že řidič Henri Paul byl pod vlivem alkoholu a nehodu způsobil on. Tajné vyšetřování mělo údajně odhalit, že někdo přestřihl brzdy a že Charles měl do sanitky, která Dianu odvezla do nemocnice, nasadit nájemného vraha, který jí do žil vpravil smrtící koktejl. Pravdivost tohoto vyšetřování nebyla potvrzena a zní to příliš divoce, než aby to byla pravda. Campbell ale možná uhodila hřebíček na hlavičku - Dianin pokus o svržení budoucího krále by mohl být dostatečný motiv pro její vraždu.