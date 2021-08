Chůvy promluvily: Tajnosti z výchovy královských potomků vyzrazeny!

Budoucí král George je ve škole jedničkář, ale co se týče osobního života, pořádně zaostává. Jedna z chův, kterou naneštěstí zlomil, prozradila, že je to pořádný raubíř. ,,Je to nesmírně inteligentní chlapec, ale když se naštve, vzduchem lítají knihy i domácí úkoly. Ty převážně. Nerad je dělá."

Že malým dětem telefon do ruky nepatří vědí i v Kensingtonském paláci, ale proti šátravým prstíkům prince George je každý smartphone ve velkém nebezpečí. ,,Často ukradne své matce její iPhone a hraje na něm hry, prohlíží si různé věci nebo jí tam zanechá sérii vypláznutých selfies."