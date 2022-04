Princ Harry a Meghan Markle sklízí úspěch: Z jejich návštěvy Evropy lidé šílí

5

Princ Harry a Meghan Markle

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Vůbec poprvé, co se vzdali svých královských povinností a odstěhovali se z Británie do Spojených států, se princ Harry a Meghan Markle znovu podívali do Evropy. Při své cestě do Nizozemska se dokonce na tajno zastavili za královnou Alžbětou II. Přestože dvojice v posledních letech čelí velké kritice z řad mnoha fanoušků britské královské rodiny, v Nizozemí je lid přijal více než vřele.