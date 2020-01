Princ Harry se miluje podle rozvrhu: Meghan Markle dovádění v posteli plánuje!

Jakožto vévodkyně by měla mít Meghan všechno naplánované. Od ranní koupele, nanesení make-upu, oblečení a času na snídani. Když se chystá ven, má přesně naplánováno, v kolik se musí připravit, aby včas vyrazila. A pokud má den volna, napíše si, kdy by co chtěla stihnout. Ale že si plánuje i noční hrátky s princem Harrym?!