Princové Harry a William nenašli mír ani po smrti babičky, může za to Meghan

Zdroj: Profimedia

Navzdory tomu, že princ Harry dlouhodobě nekomunikuje se svým bratrem princem Williamem, se dvojice po delší době opět sešla bok po boku. A co víc, vzali s sebou i své manželky Kate Middleton a Meghan Markle. Bohužel se tak stalo za těch nejsmutnějších okolností. Čtveřice totiž společně předstoupila před národ, aby poděkovala všem, kteří přišli vzdát hold královně Alžbětě II..

Když v sobotu po smrti královny Alžběty II. přijelo k zámku Windsor vozidlo, ze kterého vystoupili princ Harry, Meghan Markle, princ William a Kate Middleton, všichni zůstali v šoku. Čtveřice totiž společně předstoupila před národ vůbec poprvé od doby, kdy manželé Harry a Meghan opustili Velkou Británii a vzdali se královských povinností.

Zvláštní atmosféra

Mezi dvojicemi panovaly během posledních dvou let poměrně chladné vztahy, a tak s překvapujícím spojením ani nikdo nepočítal. Všichni čtyři se ale ke svému úkolu postavili profesionálně a se vztyčenou hlavou přebírali květiny od všech, kteří je na počest královny Alžběty II. donesli.

Dohromady před zámkem strávili podle webu Daily Mail 45 minut. Přestože ani jeden z nich nechtěl vytahovat staré sváry, ani méně pozornému návštěvníkovi neuniklo, nakolik chladně se k sobě dvojice chovaly. Princ Harry se držel hlavně po boku Meghan, William se zase nehnul od Kate. Páry pak mezi sebou prakticky vůbec nekomunikovaly.

Šance na zlepšení

Fanoušci britské královské rodiny díky shledání prince Harryho a Williama nabyli naděje, že by mohla natolik smutná událost, jakou smrt britské královny Alžběty II. je, napravit pochroumané vztahy bratrů a oni by tak mohli konečně najít společnou řeč.

Podle některých zdrojů, které citoval web livemint.com, je ale usmíření stále velmi nepravděpodobné. Může za to prý Meghan, která před pár týdny v magazínu The Cut uvedla, že je „připravena odpustit královské rodině za to, jak se k ní její členové chovali”. To údajně prince Williama naštvalo natolik, že pro něj usmiřování s bratrem rozhodně není na programu dne. Možná ani roku.