Harry a vévodkyně Meghan budou mít druhé dítě: Princ si přeje, aby to byla holka

Archie Mountbatten-Windsor roste jako z vody. V listopadu jeho maminka Meghan Markle odhalila, že má dva zuby a začal se plazit. V březnu prozradila, že už začal chodit.

Začátkem června přišel další pokrok - malý syna prince Harryho, který v květnu oslavil první narozeniny, začal říkat říkat první slova, začal s „tata“, „mama“, „kniha“ a „pes“.

A je dost možné, že se brzy bude muset naučit nové slovo: "mimi". Třináct měsíců poté, co Harry a Meghan přivítali Archieho na světě - a téměř šest měsíců poté, co vypustili do světa zprávu o odchodu z britské královské rodiny - člověk blízký dvojici uvádí, že se pár připravuje na další miminko!

Jsem těhotná

„Stále častěji se objevují klepy, že je Meghan v očekávání,“ říká zdroj, „což je také jeden z důvodů, proč nebyla v poslední době tolik vidět.“

Zatímco Harry a Meghan zprávu zatím nepotvrdili veřejně, přítel tvrdí: „Zjevně řekla pár blízkým známým, ano, jsem těhotná!“



Další dítě by bylo pro vévodu a vévodkyni ze Sussexu splněným snem. Manželé prožili drsný rok poznamenaný tvrdou kritikou britských médií a soudem s bulvárem na ochranu soukromí; veřejnost také propírá Harryho spory bratrem, princem Williamem; zapomínat by se samozřejmě nemělo ani na jejich už zmiňovaný šokující útěk od královských povinností následovaný jarním přesunem do Meghanina rodného Los Angeles, kde na ně čekala koronavirová karanténa…

Sourozenec pro Archieho je nejspíš radostným oddechem od všech dramat. Otázkou zůstává, jestli se splní Harryho velké přání.