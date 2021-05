Od alkoholu k drogám: Princ Harry prozradil, jak hluboce ho ovlivnila smrt matky

Nová dokumentární série společnosti Apple, jejíž produkce se zhostili princ Harry a moderátorka Oprah, se zabývá mnohými psychickými problémy. A právě i samotný vévoda ze Sussexu se rozhodl se světem sdílet další informace ze svého soukromí. Promluvil tak o pití alkoholu a návykových látkách, v nichž hledal útěchu.

Matčina smrt jej naprosto zničila. Dospívání za zdmi Buckinghamského paláce na jeho psychice zrovna nepřidalo a postupem času se princ Harry stále více propadal do hloubky úzkostí a depresí. Mnozí si pamatují množství bujarých večírků, jichž se Harry účastnil a ze kterých vznikly známé pobuřující fotografie objevující se dodnes v mnoha článcích a videích. Veřejnost prince Harryho měla zkrátka za rebela, který tak úplně nedbá na královský protokol. V jeho hlavně ovšem podle webu Gulf News panoval obrovský zmatek.

Vše začalo smrtí matky

Smrt princezny Diany, matky princů Harryho a Williama, byla celosvětovou tragédií. Největší dopad, který vyústil v psychické problémy, měla ale podle všeho na samotného Harryho. Nejtěžší pro něj byl moment, kdy musel se svým bratrem, otcem a dědečkem kráčet ze rakví s tělem své matky. „Připadal jsem si, jako bych ani nebyl ve svém těle. Jen jsem šel, dělal jsem přesně to, co se ode mě očekávalo a ukazoval přesně takovou emoci, jakou ukazovali všichni ostatní,” uvedl princ Harry.

Tento incident rovněž stojí za Harryho nenávistí k paparazzi. „Byl jsem tak naštvaný, že se jí tohle stalo a také proto, že jsem se nedočkal žádné spravedlnosti. Ti lidé ji pronásledovali a fotili si jí, jak umírá. Když dnes slyším zvuk fotoaparátu a vidím blesk, vaří se ve mně krev,” řekl vévoda s tím, že i dnes, ve svých šestatřiceti letech, je pro něj náročné vracet se do Londýna, protože cítí velké napětí.

Alkohol a drogy

Neustále emoční vypětí nakonec vedlo tam, kam v mnoha případech běžně vede. K alkoholu a drogám. „Pil jsem, bral drogy, dělal jsem zkrátka všechno proto, abych v sobě ty pocity potlačil. Byl jsem schopen za jeden večer vypít to, co normální pijáci vypijí za týden. Ale nepil jsem proto, že bych si to užíval, ale proto abych něco zamaskoval,” řekl ještě velmi otevřeně princ Harry.

Nejhorší na tom všem bylo, že právě jeho opilecké excesy byly často zachycovány fotografy, a nakonec skončily na titulních stranách novin a časopisů. Princ Harry tlak veřejnosti velmi špatně snášel. Objevily se u něj úzkosti a panické ataky. Odbornou pomoc pak vyhledal až ve chvíli, kdy randil s Meghan Markle.

Strach o manželku

Jedním z důvodů, proč se princ Harry a Meghan Markle rozhodli vzdát svých královských povinností a přestěhovali se do Spojených států, byl právě zájem bulvárních novinářů. Vévoda měl nakonec obrovský strach o to, aby jeho manželku nepotkal stejný osud, jako před více než dvaceti lety potkal jeho matku. „Moji matku přivedli k smrti, když randila s někým, kdo neměl bílou barvu pleti. A podívejte se, co se děje teď. Myslíte si, že se historie opakuje? Oni nepřestanou, dokud nebude mrtvá,” uvedl vévoda ze Sussexu.

Princ Harry promluvil o psychických problémech:

Zdroj: Youtube