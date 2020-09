Zdraví na prvním místě: Jak se členové britské královské rodiny drží v kondici?

Jediná dcera královny Alžběty II. měla ke sportu blízko již od útlého věku. Do roku 2012 byla jediným členem britské královské rodiny, který se kdy zúčastnil Letních olympijských her, a sice v jezdectví v soutěži všestranné způsobilosti. V roce 2012 se Letních olympijských her zúčastnila její dcera Zara Phillips, která se v jezdectví stala mistryní Evropy.