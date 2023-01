Vztek a stud: Princ Harry se nesnáší za to, jak se kdysi zachoval k Meghan

Zdroj: Profimedia

V dokumentární sérii Harry & Meghan se vévoda a vévodkyně ze Sussexu vrátili ve svých vzpomínkách do časů, kdy Meghan kvůli neustálým útokům novinářů čelila těm nejčernějším myšlenkám. Dokonce přemýšlela o sebevraždě. Když se ale tehdy svěřila svému manželovi, nezachoval se správně. A dle svých slov se za to dnes nenávidí.

Princ Harry a Meghan Markle se v nedávno uvedeném dokumentu s názvem Harry & Meghan, za kterým stojí streamovací platforma Netflix, otevřeně rozpovídali o všech těžkostech, s nimiž museli bojovat ještě v dobách, kdy byli pracujícími členy britské královské rodiny. Častokrát zmiňovali hlavně britská média, která jako by se rozhodla vévodkyni zničit. Neustále o ní vycházely nesmyslné články, jejichž účelem bylo pošramotit její pověst. Přestože se Meghan zpočátku snažila házet smyšlené texty za hlavu, postupem času přišel moment, kdy si sáhla na dno.

Sebevražedné myšlenky

Meghan se v dokumentu svěřila, že došla do bodu, kdy začala přemýšlet o sebevraždě. „Říkala jsem si, že tohle všechno skončí, když tady nebudu,” přiznala. Harry jako by ji snad ale zpočátku úplně nevnímal. Nad dobro své manželky totiž stavěl dobro monarchie. A právě za to se dnes nenávidí.

„Byl jsem zničený. Věděl jsem, že trpí. Oba jsme trpěli, jen by mě nikdy nenapadlo, že to zajde až tak daleko. A fakt, že to zašlo až do tohohle stádia… Z toho jsem byl naštvaný a styděl jsem se,” dodal ještě vévoda ze Sussexu.

Psychické zdraví manželky až na druhém místě

„Nevyřešil jsem to zrovna dobře. Řešil jsem to jako ‚princ Harry’, ne jako ‚manžel Harry’. Moje pocity ovlivňovala moje královská role,” vysvětloval Harry s tím, že si své chování dodnes vyčítá.

„Byl jsem vycvičený k tomu, abych se více staral o to, co si o nás budou myslet lidé, když nepůjdeme na nějakou společenskou událost nebo že přijdeme pozdě. Když se na to zpětně dívám, nesnáším se za to. To, co ode mě ona potřebovala, bylo víc, než jsem jí byl schopný dát,” prohlásil na závěr své zpovědi a z jeho výrazu bylo patrné, že jej jeho tehdejší chování stále trápí.