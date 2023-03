Princ Harry si sám podkopl nohy: Po přiznání k drogám hrozí, že ho deportují

Zdroj: Profimedia

Princ Harry možná vůbec nepřemýšlel nad tím, nakolik jeho přiznání k užívání drog mohou ovlivnit jeho život ve Spojených státech, kde momentálně žije se svou manželkou Meghan Markle a dětmi. Bývalý federální prokurátor Neama Rahmani totiž prohlásil, že reálně hrozí, že Harrymu nebudou prodloužena víza. Pokud se tak stane, bude muset území Spojených států opustit.

Princ Harry rád mluví o svém soukromí. V minulosti například prozradil, jak vypadal jeho život za zdmi Buckinghamského paláce, rozpovídal se o svém divokém dospívání, vztazích s bratrem anebo třeba také drogách. Zatímco ale slova o rodině a napětí v britské královské rodině mají spíše morální dohru, slova o drogách mohou obrátit jeho současný život kompletně naruby. V rozhovoru pro Page Six před tím varoval bývalý federální prokurátor Neama Rahmani.

Bude se muset stěhovat?

Harry jakožto britský občan musí disponovat platnými vízy, aby mohl žít ve Spojených státech. Nyní ale hrozí, že o ně přijde. Jak totiž Neama Rahmani uvedl, americké úřady jsou velmi striktní a po Harryho přiznání ke konzumaci drog by mu mohly víza odebrat.

„Přiznání k užívání drog je většinou důvodem k zamítnutí žádosti o víza. To znamená, že by víza prince Harryho mohla být zrušena nebo odvolána, protože se přiznal k užívání kokainu, houbiček a dalších drog,” vysvětlil prokurátor. „A pro členy královské rodiny neplatí žádné výjimky,” dodal ještě. Pokud by úřady Harrymu jeho víza odebraly, musel by Spojené státy opustit.

Názory se různí

Právník James Leonard je ovšem jiného názoru. Princ Harry se sice přiznal k užívání drog, ale jde o události, které jsou staré už několik desítek let. „Když se v knize přiznáte, že jste jako mladík experimentoval s drogami, není to rozhodně důvod pro úřady, aby začaly Harryho víza přezkoumávat,” míní právník.