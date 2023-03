Princ Harry se zbláznil? Vychvaloval nebezpečnou drogu, která mnohé zabila

Zdroj: Profimedia

Princ Harry se ve svých memoárech kromě rodiny a přátel rozpovídal také o tom, jak jako mladý experimentoval s drogami. Otevřeně hovořil o svých zkušenostech s marihuanou, kokainem i nechvalně známou jihoamerickou drogou nesoucí název ayahuasca. Právě účinky této halucinogenní drogy vychvaloval. Tím na sebe ale pochopitelně strhnul obrovskou lavinu kritiky.

Dávno předtím, než se princ Harry vzdal svých královských povinností nebo vůbec poznal svou manželku Meghan Markle, býval pořádně kvítko. Nebyly mu cizí nejrůznější večírky, alkohol a ani drogy. O svých experimentech s návykovými látkami se nyní rozpovídal jak ve své knize Spare, tak také v několika rozhovorech. A namísto toho, aby ostatní od užívání návykových látek odrazoval, hovořil o jejich příznivých účincích.

„Ayahuasca mi pomohla”

Harry například zmínil, že několikrát kouřil marihuanu, která mu údajně nesmírně pomáhala zažehnat zlé psychické stavy pramenící z úmrtí jeho matky. Nezůstalo ale jen u marihuany. Harry totiž vyzkoušel i kokain nebo také známou jihoamerickou halucinogenní drogu ayahuascu. Ta mu dle jeho slov přinesla velké uvolnění, komfort a lehkost, kterou se mu prý podařilo udržet několik let. Jenže si možná Harry během svého vyprávění vůbec neuvědomil, co tím způsobí. Lidé mu totiž vyčítají, že chválí účinky drog a možná nezáměrně tak podporuje všechny kolem sebe v tom, aby drogy také vyzkoušeli.

Přišla o neteř

Na Harryho slova už stačila reagovat i rodina mladé ženy Jennifer Spencer, která ve svých 29 letech spáchala sebevraždu poté, co ayahuascu také vyzkoušela. Droga měla na její psychiku zdrcující dopad, který vedl k tomu, že si Jennifer sama vzala svůj život. Jak uvádí web Daily Mail, Jennifer v roce 2019 vycestovala do Jižní Ameriky, kam se vydala na kurz jógy. Během svého pobytu si ovšem vzala i ayahuascu. Poté utrpěla psychózu a nakonec spáchala sebevraždu.

„Rozhodně by o této droze neměl mluvit v pozitivním slova smyslu. Je to nezodpovědné, spousta lidí k němu vzhlíží,” uvedla pro web The Sun teta zesnulé Jennifer. „Pro něj to možná fungovalo, ale pro Jenny rozhodně ne. Stejně jako jakákoliv jiná droga. Každý člověk na to může reagovat jinak,” dodala ještě Fiona Chase. A souhlasí s ní celá řada dalších lidí. Není tedy divu, že Harry za své výroky opět schytal obrovskou kritiku.