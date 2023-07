Princ Harry po letech o svých nahých fotkách: Mnoho lidí se s tím může ztotožnit

Zdroj: Profimedia

Ve svých dvaceti byl pořádným rebelem. Princ Harry na sebe kdysi dokázal upozornit mnoha způsoby, přičemž ne všechny byly pro britskou královskou rodinu úplně příznivé. Mezi nimi se objevily jeho nahé fotografie z jeho výletu do Las Vegas. Tenkrát rozhodně neplatilo, že co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. Alespoň ne pro něj.

Před několika málo dny princ Harry vystoupil v podcastu Armchair Expert, kde se rozpovídal o několika zásadních věcech, které značně ovlivnily jeho život. Kromě toho se ale dokázal pozastavit a zasmát nad svou mladistvou nerozvážností. Řeč totiž přišla i na jeho bouřlivý život, ze kterého v roce 2012 vzešly i jeho nahé fotografie.

Tenhle chlap má rád párty!

V roce 2012 zaplavily titulní strany novin nahé fotografie prince Harryho, na kterých si svou chloubu zakrýval jen dlaněmi. Snímky byly pořízeny během jeho výletu s přáteli do slavného Las Vegas. Tehdy by ani samotného prince nenapadlo, že skončí jako hlavní lákadlo na stáncích s novinami. Britská královská rodina se k nim kdysi nijak nevyjádřila, je ale jasné, že z nich rozhodně nadšená nebyla.

„Ty jsi jediným členem britské královské rodiny, kterého jsem znal. A to díky těm skvělým nahým fotkám z Vegas,” řekl jeden z moderátorů podcastu podle webu Town&Country. „V tu chvíli jsem si řekl: ’Ten chlap má rád párty!’ dodal ještě. Princ Harry se naštěstí na celý incident nyní dívá s nadhledem. „Jsem si jistý, že lidé neustále hledají opilecké chování jiných lidí, aby tak nějak ospravedlnili své vlastní chování pod vlivem. Mnoho lidí se s tím může ztotožnit!” reagoval Harry na poznámku o fotografiích.

Nový život

Princ Harry rovněž adresoval svůj nový život, který přišel s jeho odchodem z monarchie a stěhováním do Spojených států. „Tady jsem. Přestěhoval jsem celou svou rodinu do Spojených států. Nebyl to úplně plán. Ale někdy prostě musíme učinit takové rozhodnutí a dát tak přednost své rodině a svému duševnímu zdraví,” řekl otevřeně.

„Když žiju tady, můžu zvednout hlavu a cítit se jinak. Spadla mi tíha z ramenou, stejně jako Meghan, a můžeme chodit venku a cítit se více svobodně,” dodal ještě.

Nahé snímky tehdy obletěly celý svět:

Zdroj: Youtube