Princ Harry upřednostňuje seriál Koruna před realitou: Řekl, kdo by ho měl hrát

Seriál streamovacího giganta Netflix Koruna (The Crown), který vypráví osudy členů britské královské rodiny, neudělal na samotnou královnu a její blízko úplně dobrý dojem. Princ Harry se však nechal v nedávném rozhovoru slyšet, že seriál upřednostňuje před realitou. Zároveň prozradil, kdo by ho měl v nadcházejících sériích hrát.

Netflix slaví se seriálem Koruna nemalé úspěchy. Britská královská rodina veřejnost zajímá, a tak se nelze divit popularitě, jakou série o jejím životě nabrala. Členové britské monarchie však mají ze seriálu smíšené pocity. Podle mnohých totiž události nevykresluje úplně tak, jak se skutečně staly. Zatím poslední, čtvrtá řada seriálu poprvé představila postavu princezny Diany a v souvislosti s tím vrhla špatné světlo na jejího tehdejšího manžela prince Charlese.

Přesto všechno se na seriál Koruna princ Harry dívá s nadhledem. Dle svých slov jej dokonce upřednostňuje před skutečností. Uvedl to v rozhovoru s Jamesem Cordenem.

Je to jasná fikce

„Jsem mnohem více v pohodě s Korunou než s články napsanými o mojí rodině nebo mojí ženě. Ten seriál je jasnou fikcí, dívejte se na to, jak chcete. Ale ty články jsou napsány jako fakta. S tím mám skutečný problém,” nechal se slyšet princ Harry. Je tedy velmi zřejmé, že si Harry rozhodně projekt Netflixu nebere tolik k srdci jako ostatní členové britské královské rodiny.

Vzhledem k velké popularitě seriálu je více než jasné, že vznikne ještě několik řad. Harry se proto nechal slyšet, kdo by ho podle něj měl ztvárnit. Tím by měl podle Harryho být herec Damian Lewis. „Damian Lewis jako ty a já jako William, to je ale casting!” zavtipkoval známý komik a moderátor James Corden.

Útěk do Spojených států

Mezi otázkami Jamese Cordona pochopitelně nechyběla ani ta, na jejíž odpověď čeká široká veřejnost, a sice proč se Harry s manželkou a synem rozhodli vzdát se královských povinností, zanechat života ve Velké Británií a odstěhovat se za velkou louži. „Nikdy jsme královskou rodinu neopustili. Jen jsme se stáhli,” vyjasnil pro začátek svůj postoj Harry.

„Bylo to nesmírně náročné prostředí. Myslím, že to lidé mohli sami vidět. Všichni dobře víme, jak toxická dokáží britská média být. Ničilo to mé duševní zdraví,” pokračoval ještě princ. „Takže jsem udělal to, co by udělal každý jiný manžel a otec. Řekl jsem si: ,Musím odsud svou rodinu dostat’. Ale nikdy jsme neutekli. A jsem si jistý, že ať už se stane cokoliv, nikdy neuteču,” dodal ještě Harry.