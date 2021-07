Princ Harry děsí královskou rodinu: Z jeho nové knihy mají velké obavy

Princ Harry toho má podle všeho na srdci mnohem více, než stačil prozatím sdělit, a k životu v britské královské rodině by se rád vyjádřil do hloubky. I proto se rozhodl napsat svou vlastní knihu, ve které bude hovořit o různých zážitcích ze svého života. Britská monarchie ovšem ze vznikajícího díla rozhodně radost nemá…

Vztahy prince Harryho a zbytku královské rodiny jsou momentálně na bodu mrazu. Když se Harry i se svou manželkou Meghan rozpovídal v březnu v interview s Oprah o tom, jak se k nim zachoval jeho otec poté, co se rozhodli opustit monarchii a přestěhovat se do Spojených států, veřejnost zůstala v šoku. Někteří výpovědi vévody a vévodkyně nevěřili, jiní se postavili na jejich stranu. Jedno ale bylo jasné – monarchie Harrymu jeho slova rozhodně jen tak neodpustí.

Chce říct víc

O několik týdnů později se Harry objevil v podcastu Armchair Expert, v němž ještě hlouběji rozebíral špatné vztahy se svým otcem princem Charlesem a zároveň mluvil o tom, jak k němu byl v dětství jeho otec chladný. V souvislosti s tím hovořil i o jakési bolesti, která se podle něj v britské královské rodině předává z generace na generaci. A aby toho nebylo málo, vévoda promluvil v pořadu The Me You Can’t See o psychických problémech, jež mu údajně způsobil život za zdmi Buckinghamského paláce.

Britská královská rodina musí být z Harryho slov velmi šokována. Jak to ale vypadá, ještě není ničemu konec. Harry se totiž chystá vydat vlastní knihu, v níž má v plánu do hloubky rozebírat svůj život. A to se monarchii vůbec nelíbí.

Strach z knihy

Podle webu Us Weekly zprávy o připravované knize naprosto britskou královskou rodinu odzbrojily a její členové se nyní bojí toho, jaká tajemství Harry v knize odhalí. „Královská rodina je z knihy otřesena,” řekl nejmenovaný zdroj webu a dodal, že největší obavy mají princové Charles a William, tedy otec a bratr prince Harryho. „Zatím neobdrželi svou kopii a neví, co mohou očekávat. Jsou z toho nervózní,” dodal ještě zdroj.

Kniha prince Harryho by se na pultech obchodů měla objevit na konci roku 2022 a výtěžek z jejího prodeje poputuje na charitu.

Princ Harry píše knihu o svém životě

Zdroj: Youtube