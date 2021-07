Princ Harry napíše o monarchii čtyři knihy, královna má strach z nejhoršího

Britská královská rodina je strachy bez sebe. Nedávno totiž princ Harryho oznámil, že v příštím roce vydá svou autobiografickou knihu, v níž se rozepíše o životě za zdmi Buckinghamského paláce. Podle nejnovějších informací budou ale knihy celkem čtyři. Monarchie se bojí, že Harryho výpovědi poškodí pověst jeho otce, prince Charlese, který je přímým následníkem britského trůnu.

Vztahy prince Harryho se zbytkem britské královské rodiny jsou dlouhé měsíce na bodu mrazu. Vévodovi ze Sussexu a jeho manželce Meghan Markle se podařilo poškodit pověst britské monarchie již v březnu. Tehdy totiž vystoupili v interview moderátorky Oprah, kde otevřeně hovořili o důvodech, které je vedly k opuštění britské královské rodiny a stěhování do Ameriky. A ve své zpovědi své příbuzné z Británie rozhodně nešetřili. Padala slova o rasismu, finančních problémech i sebevraždě.

Harry se však k rodinným problémům několikrát vrátil. A nit nenechal suchou hlavně na svém otci, princi Charlesovi.

Utrpení britské monarchie

Když se princ Harry zúčastnil vysílání v podcastu Armchair Expert, vztah se svým otcem probíral ještě více do hloubky. Poukázal přitom na jakousi genetickou bolest, která se v britské královské rodině předává z generace na generaci. „Je hodně bolesti a utrpení, které se předává dál a dál. Ale jako rodiče bychom měli dělat vše proto, abychom mohli říct ‚ty víš, že se to stalo mně, a já udělám vše proto, aby se to nestalo tobě’,” řekl Harry podle webu Town & Country, přičemž evidentně mluvil o svém otci, který se k němu v dětství choval velmi chladně.

Britská královská rodina má již nyní strach z toho, jak moc Harryho nejrůznější výpovědi ovlivní pohled veřejnosti na prince Charlese, který je přímým následníkem trůnu. Špatná reputace by mu pochopitelně ve vládnutí značně škodila. S Harryho oznámením o vzniku jeho vlastních knih však napětí v monarchii ještě více stoupá.

Královna trpí úzkostmi

Harryho oznámení všechny značně zaskočilo. Vévoda podle webu Daily Mail uzavřel smlouvu v hodnotě 18 milionů liber (zhruba 500 milionů korun), dle které se zavázal publikovat celkem čtyři knihy. Nikdo netuší, o čem vlastně knihy budou a nakolik princ jejich prostřednictvím odhalí, co všechno se děje za zdmi Buckinghamského paláce. Podle nejmenovaných zdrojů je celá královská rodina z oznámení naštvaná a zároveň zklamaná, královna Alžběta II. dokonce prý pociťuje úzkosti a má strach z toho, jaké skutečnosti kvůli knihám vyplují na povrch.

Princ Harry vydá čtyři knihy

