Princ Harry učinil velké oznámení: O rodinných problémech píše knihu

Přestože si mnozí přáli, aby princ Harryho konečně přestal veřejně pranýřovat zbytek královské rodiny, vypadá to, že má vévoda ze Sussexu vlastní hlavu. Nedávno totiž oznámil, že má v plánu vydat svou vlastní knihu, v níž zmapuje celý svůj dosavadní život. Očekávané dílo se do prodeje dostane v druhé polovině roku 2022.

Princi Harrymu a jeho manželce Meghan se podařilo britskou královskou rodinu naštvat během posledního roku a půl hned několikrát. Poprvé se tak stalo ve chvíli, kdy se vévodové ze Sussexu rozhodli vzdát svých královských povinností a přestěhovat se ze sychravé Británie do Spojených států. O necelý rok později pak světlo světa spatřilo jejich nechvalně proslulé interview s moderátorkou Oprah, v němž manželé otevřeně hovořili o důvodech, které je vedly k opuštění monarchie, a u jejich výpovědi nejednomu divákovi padala brada v úžasu. Následovala Harryho zpověď v podcastu Armchair Expert a také show The Me You Can’t See. Tam Harry hovořil o těžkostech dospívání v britské monarchii, a dokonce mluvil o jakési bolesti, která se podle něj v monarchii předává z generace na generaci.

Harry chce říct víc

Podle komorníka Paula Burrella, který pro britskou královskou rodinu pracoval dlouhá léta, Harry svými slovy neubližuje jen svým příbuzným, ale hlavně sám sobě. Zároveň dodal, že svým chováním rozhodně nepřispívá zahojení potrhaným vztahů především s jeho bratrem Williamem. „Myslím si, že jen Meghan by ho mohla zastavit, aby nedělal všechna ta interview a přestal ničit sám sebe. Nic se nezahojí, jestli nepřestane. Jen to všechno zhorší. Upřímně netuším, kdy toho nechá,” uvedl komorník podle webu Woman and Home.

A jak to vypadá, Harry má stále co říct. Oznámil totiž, že píše knihu o svém životě.

Na pultech na konci roku 2022

Kniha, kterou se Harry chystá vydat, zatím nemá název. Podle webu CBC však půjde o výčet zážitků, dobrodružství, ztrát a životních lekcí, které princi pomohly růst. „Nepíšu to jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal. Během let jsem nosil mnoho klobouků, ať už doopravdy nebo poeticky. A doufám, že vyřčením svého příběhu můžu dopomoci k ukázce toho, že navzdory tomu, odkud pocházíme, máme společného mnohem více, než si myslíme,” uvedl ke své knize sám princ Harry.

„Jsem nesmírně vděčný za příležitost sdílet s vámi, co jsem se během svého života naučil, ve své úplně první knize, která je upřímná a zcela pravdivá,” dodal ještě Harry. Výtěžek z knihy má vévoda v plánu věnovat charitě.

