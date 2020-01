Princ Harry: Utajený psychický kolaps! Rodina si dělá obrovské starosti

Když pak Meghan projevila starosti o duševní zdraví malého Archieho, neměl už Harry, co řešit. "Řekla, že nekonečné sledování Archieho, jestli se chová podle přísných královských pravidel, by vedlo k tomu, že by byl nakonec citově poškozen stejně jako Harry," zní z paláce. "To bylo nejspíš tím, co Harryho nakonec přesvědčilo, aby rodinu opustil."

Královna a spol. nakonec souhlasili s tím, že Sussexové budou v rodině působit v nové, omezené roli, protože královna Alžběta a princ Charles se bojí, že by jinak došlo k dalšímu Harryho emocionálnímu kolapsu.

Princ Harry totiž nedávno připustil, že se často ocitá „velmi blízko úplnému zhroucení při mnoha příležitostech“, děje se to prý od smrti jeho matky. V poslední době pak navíc přiznal, že je někdy tak „přemožen problémy, že se musí přemlouvat, aby vůbec vylezl z postele“.