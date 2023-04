Král Karel volal princi Harrymu: Výsledek telefonátu působí šok i radost

Zdroj: Profimedia

Navzdory tomu, nakolik nalomené byly v posledních letech vztahy mezi princem Harrym a jeho otcem, králem Karlem III., pár týdnů před slavnostní korunovací krále přišel velký zlom. Nejenže se princ Harry ceremoniálů zúčastní, ale také se se svým otcem konečně udobřil.

Princ Harry uštědřil v posledních letech své rodině několik pořádných ran. Vše začalo ve chvíli, kdy se svou manželkou Meghan Markle rozhodli monarchii opustit a odstěhovali se do Spojených států. Následně se objevili v pořadu moderátorky Oprah, kde otevřeně hovořili o tom, jak velké trápení jim život za zdmi Buckinghamského paláce způsoboval, a nakonec Harry vydal své memoáry. V nich špinil svého bratra Williama i otcovu manželku Camillu. A přestože mnozí z členů britské královské rodiny zuří, sám král Karel III. se rozhodl podniknout vstřícný krok.

Konečně spolu mluvili

Jak informoval web The Sun, král Karel III. osobně před několika týdny svému mladšímu synovi zavolal, aby jej pozval na svou korunovaci. Kromě toho si ale několik věcí vyříkali a rozhodli se zakopat válečnou sekeru. „Jsem ráda, že spolu mluvili, protože to spoustu věcí usnadní. Karel přivítá svého syna s otevřenou náručí,” uvedla expertka na královskou rodinu Ingrid Seward.

Ta ovšem zároveň dodala, že s Williamem to Harry natolik snadné mít nebude. Manžel Kate Middleton je totiž stále vzteky bez sebe a vůbec nechce mluvit s Harrym, které jej ve své knize nařknul z toho, že ho napadnul.

Mluvit spolu nebudou

Možná si i sám král myslel, že pozvání Harryho na korunovaci umožní odcizeným bratrům, aby si spolu konečně mohli popovídat. K tomu ale rozhodně nedojde. A to proto, že na to zkrátka bratři ani nebudou mít čas. Během korunovace mají oba velmi pestrý program, který jim z časových důvodů nenabízí žádnou příležitost k hlubší konverzaci. Zároveň se nepředpokládá, že by se Harry v Británii zdržoval více, než bude nutné, a co nevidět se vrátí zpátky za svou manželkou Meghan do Kalifornie. Meghan totiž Harryho na jeho cestě nedoprovodí.