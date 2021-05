Princ Harry otevřeně: Monarchii chtěl opustit dávno předtím, než potkal Meghan

Když se před rokem princ Harry a jeho manželka Meghan rozhodli odejít z Velké Británie a vzdát se svých rolí pracovníků britské monarchie, celý svět zůstal v šoku. Spousta lidí obviňovala Meghan z toho, že svého manžela k rozhodnutí zmanipulovala. Jak se ale nyní ukázalo, opak je pravdou. Harry totiž odchod plánoval dávno předtím…

Je tomu již více než rok, co princ Harry a Meghan udělali zřejmě nejdůležitější rozhodnutí svých životů. I se svým synem Archiem se totiž sbalili, opustili britskou královskou rodinu a přestěhovali se do Spojených států. Mnoho lidí jim od té doby nemůže přijít na jméno. Manželé jsou dnes ale podle všeho velmi šťastní.

Své pozice se chtěl vzdát už ve dvaceti

Pro prince Harryho nebyla práce ve službách monarchie nikdy zcela snadná. Uvedl tak podle webu ABC v podcastu The Armchair Expert. Svou pozici přirovnal k filmu Trueman Show, ve kterém se postava v podání Jima Careyho musí vyrovnat s tím, že je neustále obklopena kamerami a fotoaparáty, jež zaznamenávají každý jeho krok. „Bylo mi sotva dvacet a říkal jsem si, že tuhle práci dělat nechci, nechci tady být a nechci tohle dělat,” uvedl princ Harry v podcastu.

Při svém vyprávění poukázal i na svou matku, princeznu Dianu, která právě během honičky s fotografy přišla o život. „Podívejte, co to udělalo mé matce. Jak jsem se měl usadit a mít ženu a rodinu, když jsem věděl, že se to může stát znovu,” dodal ještě. Odchod ze služeb královny tak plánoval dávno předtím, než se s Meghan Markle vůbec potkal.

Genetická bolest a utrpení

Princ Harry v podcastu rovněž poukázal na nevřelé vztahy mezi ním a jeho otcem, princem Charlesem. Ty jsou nyní zapříčiněny převážně Harryho výpovědí v rozhovoru s Oprah, úplně růžové ale nebyly zřejmě nikdy. Podle vévody ze Sussexu si totiž kvůli otci prožíval bolest a utrpení. „Nemyslím si, že bychom měli na někoho ukazovat prstem nebo někoho obviňovat, ale když přijde řeč na rodičovství, myslím, že jsem si prožil jistou formu bolesti, kterou si podle mě zažili i mí rodiče. Chci ten kruh přerušit a nepředávat bolest a utrpení dál,” řekl Harry.

„Je to genetická bolest, která se předává z generace na generaci,” pokračoval ještě vévoda. „Nikdy jsem o tom nevěděl, ale pak mi to najednou začalo dávat smysl. Řekl jsem si: ‚Dobře, tady on chodil do školy, tohle se stalo, tohle o něm vím a vím, že to všechno je spojeno s jeho rodiči. Takže to znamená, že se ke mně chová stejně, jako se k němu chovali jeho rodiče. Tak jak to můžu změnit, abych se tak nechoval ke svým dětem?’” dodal ještě Harry a poukázal tak na to, že, co se výchovy týče, u svých dětí rozhodně nepůjde ve stopách svého otce.

Princ Harry si prý kvůli výchově otce prožil bolest:

#youtube|DhUIoKjaSUc|11s#