Meghan a Harry odmítli titul pro Archieho: Obsahuje posměšné slovo

Meghan Markle a prince Harry si v interview s Oprah postěžovali na to, že královna neudělila jejich synovi Archiemu titul prince, neboť takové označení by mu zajistilo dostatečnou ochranu. Monarchie jim smál nabídla titul jiný, ten ale rodiče drsně odmítli. A v podstatě je jejich rozhodnutí více než pochopitelné.

Titulu prince se Archie, syn vévodkyně Meghan a prince Harryho, podle všeho nikdy nedočká. Královna mu jej totiž nenabídla a oficiální nárok na něj Archie nemá. Dvouletý syn vévodů ze Sussexu tedy nemá nárok na hrazenou ochranku a jeho rodiče tak ji tak musí financovat ze svého. Jeden titul britská monarchie Archiemu ale přece jen nabídla, a to konkrétně „hrabě z Dumbartonu”. Jenže o ten jeho rodiče nestojí, neboť by mohl působit posměšně, ba dokonce urážlivě.

Obsahuje hanlivé slovo

Dumbarton je město ve Skotsku. Samotný název nesvědčí o ničem hanlivém, avšak obsahuje slovo „dumb”, které v angličtině znamená „hloupý”. „Nelíbila se jim myšlenka toho, že by nesl titul hrabě z Dumbartonu. Měli z toho obavy a báli se toho, jak by to vypadalo,” nechal se podle webu marie claire s odkazem na The Telegraph slyšet člověk z okolí Harryho a Meghan. Jiný zdroj uvedl, že více než samotné Meghan by toto oslovení vadilo princi Harrymu.

Meghan s Harrym měli jistou naději, že Archiemu udělí titul jeho dědeček princ Charles, až nastoupí na královský trůn. Jak to ale vypadá, princ Charles má plány zcela jiné. Chce totiž značně zúžit počet členů britské monarchie, neboť má pocit, že si mnozí užívají blahobytu bez toho, aniž by se o něj nějak zásadně zasloužili. Pravděpodobnost toho, že z Archieho udělá prince, je tak takřka mizivá.

Vztahy na bodu mrazu

Princ Harry a Meghan Markle jsou již více než rok se zbytkem královské rodiny na ostří nože. V první řadě své příbuzné namíchli ve chvíli, když se rozhodli monarchii opustit. Když se pak zdálo, že je krize zažehnána, bylo odvysíláno interview manželů, v němž otevřeně hovořili o důvodech, jež je k opuštění královského dvora vedly. A servítky si tedy rozhodně nebrali.

Od té doby princ Charles nemůže přijít svému synovi na jméno. Brzy se ale opět setkají. Princezna Diana, matka Harryho a Williama, by 1. července oslavila 60. narozeniny. Při této příležitosti má být ve Velké Británii odhalena její nová socha. A představit by ji měli právě princové Harry a William. Meghan podle odhadů opět zůstane doma.

Meghan a Harry odmítli titul pro Archieho

