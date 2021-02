Vědí pohlaví dítěte! Naštvou princ Harry a Meghan Markle výběrem jména rodinu?

Na den svatého Valentýna se princ Harry a vévodkyně Meghan Markle pochlubila šťastnou novinkou a světu sdělili, že čekají příchod druhého potomka. Podle blízkého zdroje z jejich okolí již manželé vědí pohlaví nenarozeného miminka a zcela jistě již vymýšlejí jméno. Zdroj ovšem uvádí, že se Harry a Meghan zajeté tradice britské královské rodiny držet nebudou…

Princ Harry a vévodkyně Meghan Markle jsou šťastní a plní očekávání. Před několika málo dny totiž světu oznámili, že se již brzy dočkají vytouženého druhého potomka a jejich prvorozený syn Archie se stane velký bratříčkem. Zatím není jasné, zda rodina na svět přivítá holčičku, nebo chlapečka. Tedy alespoň ne široké veřejnosti. Dle dostupných informací totiž rodiče pohlaví miminka znají!

Výběrem jména by mohli naštvat britskou královskou rodinu

„Jsem si jistá, že ani jeden z nich necítí povinnost použít jakékoliv ze ,standardních’ královských jmen. A také jsem si jistá, že znají pohlaví potomka, neboť je to v LA běžná praktika,” nechala se podle Blesku s odkazem na deník Daily Mail slyšet královská biografka Ingrid Sewardová. Podle zdroje blízkého Harrymu a Meghan je totiž v rámci britské královské rodiny pojmenovat svého potomka po některém z významných živých či zesnulých rodinných členů.

Spisovatelka má za to, že vévodové sáhnou po některém z viktoriánských jmen. „Pro kluka by mohli vybrat Red, což je Redmond, Blue nebo Grey. U holčičího jména by se mohli inspirovat u květin - Daisy, Primrose, Violet nebo Ivy (Sedmikráska, Prvosenka, Fialka, Břečťan - pozn. red). Nedomnívám se, že půjdou ve šlépějích Gwyneth Paltrowové a dítě pojmenují po ovoci,” nechala se ještě slyšet.

Pohlaví i jméno předmětem sázek

Jak už to tak u britské královské rodiny bývá, po oznámení těhotenství se lidé ihned vrhli do sázkových kanceláří. Největší britská sázková kancelář LadBrokes žene do popředí s kurzem 4:1 jména Alfie pro chlapečka a Alexandra pro holčičku. Další jména, která se na tabulce kanceláře objevují, jsou Charlie s kurzem 5:1, Elizabeth a Philip s kurzem 6:1 nebo dokonce Diana po vzoru matky prince Harryho a jeho bratra prince Williama princezny Diany.

Zarážející je fakt, že se na předních příčkách objevuje rovněž jméno Thomas, což je jméno otce Meghan Markle, se kterým však vévodkyně neudržuje dobré vztahy. Jestli se manželům narodí chlapeček, či holčička, ukáže s téměř stoprocentní pravděpodobností až čas. Dá to se totiž velmi očekávat, že bude dvojice s potomkem dělat podobné tajnosti jako v případě prvorozeného syna Archieho.