Chcete být sousedy prince Harryho a Meghan? Připravte si pořádný balík

Fanoušci prince Harryho a vévodkyně Meghan mají jedinečnou nabídku. Mohou se totiž stát sousedy svého oblíbeného páru. Bývalý dům herce Roba Lowe, který se nachází kousek od pozemku královské dvojice, je totiž na prodej. Cena je však téměř astronomická.

Princ Harry a Meghan mají po celém světě miliony fanoušků, kteří by dali cokoliv za to, aby mohli být svým idolům nablízku. V tomto případě by ale museli sáhnout pořádně hluboko do kapsy. Dům, ve kterém kdysi bydlel i herec Rob Lowe a který se nachází v pěší vzdálenosti od nemovitosti Harryho a Meghan, je totiž na prodej. Cena reality však vyráží dech. Vzhledem k lokalitě a velikosti je ovšem, zdá se, přiměřená.

Za hodně peněz hodně muziky

Dům v blízkosti prince Harryho a Meghan má dle webu HelloMagazine! sedm ložnic a třináct koupelen. Leží na 22 tisíc metrů čtverečních velkém pozemku a nabízí tak obrovské množství místa. Dle realitní agentury Clodwell Banker Global Luxury Property se jedná o „okouzlující nemovitost, která inspiruje k dobrodružství jejích obyvatel bez rozdílů věku”. Cena domu i s pozemkem činí 25 milionů dolarů (zhruba 600 milionů korun).

Podobný tomu, jako mají Meghan s Harrym

Stejně jako dům vévody a vévodkyně ze Sussexu, i tento je navržen tak, aby připomínal klasické venkovské anglické sídlo. Nachází se v něm typické vlastnosti takových sídel, jakými jsou obrovské krby a vysoké stropy. Na zahradě pak lze nalézt dva domky pro hosty, které se s největší pravděpodobností nachází i na pozemku Harryho a Meghan. Dále zahrada nabízí posilovnu, prádelnu, odpočinkové místnosti a toalety.

Za cenu 25 milionů dolarů dostane kupce k dispozici také garáž pro osm automobilů, kancelář, kino a dílnu. Hlavní ložnice má soukromou terasu, místnost pro obuv, koupelnu s vanou a zrcadly přes celé stěny a druhou koupelnu s mramorovým sprchovým koutem.

Na druhou stranu dům prince Harryho a Meghan má dle dostupných informací celkově devět ložnic a šestnáct koupelen. Jejich nemovitost údajně stále 11 milionů liber (zhruba tedy 330 milinů korun). Přestože se tedy dvojice před časem rozhodla vzdát svých královských povinností, jako šlechta si bezesporu žije.

