Všem vyrazili dech: Princ Harry a Meghan dali královně nabídku

Od doby, kdy se princ Harry a Meghan Markle rozhodli opustit britskou královskou rodinu a žít si vlastním životem v Kalifornii, se vévoda ze Sussexu do své rodné vlasti vydal jen dvakrát. Meghan dokonce ani jednou, a tak se s nikým z manželovy strany osobně více jak rok neviděla. To se ale možná brzy změní. Manželé totiž poslali královně zajímavou nabídku.

Měsíce poté, co společně nebyli prakticky v žádném kontaktu a veřejně vyprali špinavé prádlo britské královské rodiny přichází princ Harry a jeho manželka Meghan Markle se zajímavou nabídkou. Jak totiž informoval web Page Six, Harry a Meghan by za královnou Alžbětou II. rádi do Británie vyrazili, aby se panovnice mohla konečně naživo setkat se svou vnučkou Lilibet, která je pojmenovaná po ní. Stejně tak by si mohla po dlouhých měsících pochovat svého vnoučka Archieho. Jenže jak to vypadá, královna je z nabídky značně rozpačitá.

Královská rodina neví, co si myslet

Není zcela jasné, zda si princ Harry a Meghan vyžádali setkání jen s královnou, nebo i s dalšími členy monarchie. Vzhledem k dlouhodobě trvajícím sporům je ovšem málo pravděpodobné, že by například princ Charles nebo William nějak zásadně stáli o setkání s dvojicí, která jim podrazila nohy, a to navíc před celým světem.

„Harry a Meghan učinili tuto nabídku a spousta lidí je z toho v šoku. Je vcelku pochopitelné, že se chtějí s královnou setkat, ale je to zcela dechberoucí vzhledem k tomu, jakým peklem si kvůli nim musela královna v posledních měsících projít,” nechal se slyšet nejmenovaný zdroj z paláce.

Na odpověď se čeká

Zdroj odkazoval pravděpodobně právě na interview Meghan a Harryho s moderátorkou Oprah, ve kterém dvojice hovořila o důvodech, které je vedly k opuštění britské královské rodiny. Během toho označili monarchii za rasistickou, o příbuzných řekli, že je po jejich odchodu zcela odstřihli, a Meghan dokonce tvrdila, že jí byla v nejtěžších chvílích palácem odmítnuta lékařské pomoc.

Nelze se proto divit, že královna s odpovědí na nabídku váhá. Z paláce totiž zatím žádná reakce nepřišla. Ačkoliv by královna ráda svá vnoučata viděla, stále se nemůže přenést přes to všechno, co se stalo.