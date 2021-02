Ostrými slovy nešetřil! Známý zpěvák se opřel do prince Harryho a Meghan Markle

Není žádným tajemstvím, že manželé princ Harry a vévodkyně Meghan Markle leží v žaludku spoustě lidem. A to i výrazným osobnostem britského šoubyznysu. Nyní se na jejich adresu veřejně vyjádřil i zpěvák kapely Sex Pistols Johnny Rotten. A servítky si rozhodně nebral…

Již od doby doby, co se dvojice princ Harry a Meghan Markle seznámili, museli čelit všemožné kritice z více stran. Když se ale v minulém roce rozhodli vzdát svých královských povinností a přestěhovat se z Velké Británie do Spojených států, zažili to pravé peklo. A nejde jen o vyjádření lidí na sociálních sítích nebo o to, co si mezi sebou šušká veřejnost. Ani známé osobnosti se nezdráhají veřejně adresovat královskou dvojici.

„Nazdar, vrať peníze daňovým poplatníkům,” udeřil tvrdě na Harryho zpěvák skupiny Sex Pistols Johnny Rotten podle deníku Aha! s odkazem na web The Sun. Ten poukazoval na skutečnost, že si Harry a Meghan nechali z peněz obyvatel Velké Británie vystrojit obří svatbu a následně i zrekonstruovat sídlo Frogmore Cottate. Peníze na úpravu domu manželé vrátili v plné výši poté, co uzavřeli několikamilionovou smlouvu se streamovacím gigantem Netflix. Náklady na svatbu ale zjevně leží zpěvákovi v žaludku…

Zpěvák Johnny Rotten se ostře pustil do Harryho a Meghan

Johnny RottenZdroj: profimedia.cz

„Tenhle princ Harry, ten se vůbec nesnaží situaci kolem sebe zlepšit. Myslí jen na sebe! fajn, ahoj. Vraťte peníze zpět,” řekl ještě zpěvák. „Je hrozná věc to říct, protože on to samozřejmě nemůže udělat, oficiálně o to nikdy nežádal, ale on zkrátka nutí lidi, aby ho nesnášeli. Měl si vybrat lepší cestu,” dodal Johnny Rotten.

Kritika však nezůstala jen u Harryho. Zpěvák nenechal nit suchou ani na jeho manželce Meghan. „Je to příšerný člověk. Velmi špatná herečka. Ale teď je v mistrovské třídě. Pokud oni nechtějí být součástí královské rodiny, proč se nevzdají titulů, nepořídí si obecní byt a neseženou si normální práci?” rozčiloval se zpěvák na Harryho a Meghan.

Harry a Meghan leží v žaludku spoustě lidí

Princ Harry a MeghanZdroj: profimedia.cz

O tom, zda by se měli princ Harry a vévodkyně Meghan Markle vzdát svých královských titulů, se vedou sáhodlouhé diskuze. Děje se tak hlavně kvůli jejich veřejné kritice bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Podle pravidel Buckinghamského paláce musí totiž členové britské královské rodiny zůstávat v politických aktivitách neutrální.

Pokud by se dvojice i nadále chtěla zúčastnit komentování politických situací ve světě, měla by se dle veřejnosti vzdát svých královských titulů. Je však velmi nepravděpodobné, že toto rozhodnutí manželé vůbec zváží…