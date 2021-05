Syn Meghan a Harryho slaví narozeniny! Archie dostal unikátní dárek

I přesto všechno, čemu musí Harry a Meghan v současné době čelit, mají pořádný důvod k radosti a oslavám. Jejich rozkošný syn Archie totiž slaví své druhé narozeniny! Pro tuto příležitost si pyšní rodiče připravili speciální překvapení. A pozadu nezůstala ani babička, sama královna Alžběta II.

Princ Harry a Meghan by nemohli být šťastnější. Jejích syn Archie totiž roste jako z vody a 6. května oslavil své druhé narozeniny. Podle webu Elle se rodiče snažili o to, aby Archieho velký den byl skutečně speciální. „Přestože se Meghan a Harry snaží Archie vychovat tak, aby byl skromný, na jeho narozeniny se skutečně předvedli,” řekl zdroj blízký vévodovi a vévodkyni ze Sussexu. „Sami vytvořili narozeninové přání, do kterého napsali vlastní báseň. To pochopitelně doplnili několika dárky, a dokonce mu pořídili rozkošný narozeninový outfit,” prozradil ještě člověk z jejich okolí.

Z Archieho roste svědomitý hoch

Zdroj ještě dodal, že manželé, kteří se letos v létě dočkají svého druhého potomka, se snaží v Archiem vybudovat stejné hodnoty a smysl pro filantropii, jaký mají oni sami. Chtějí totiž, aby Archie chápal důležitost velkorysosti. „Harry a Meghan pociťují velký vděk za to, jaké uvědomělé a starostlivé dítě mají. Archie už se také učí počítat,” vysvětil zdroj, jak nadšení jsou rodiče ze svého prvorozeného dítka.

Královna nezůstala pozadu

Královna Alžběta II. naprosto zbožňuje svá pravnoučata, a proto je jasné, že se nemohla nechat ujít ani narozeniny Archieho. Přestože se s ním nemůže kvůli probíhající pandemii koronaviru osobně sejít, popřála mi alespoň prostřednictvím videohovoru. „Vždy, když vidí tvář svého pravnoučka, rozzáří jí to den,” prozradil zdroj. Zároveň mu zaslala narozeninové přání a dárek.

Je více než jasné, že oslavy narozenin vytrhnou královnu ze smutku uplynulých dní. Hlava britské monarchie totiž stále truchlí nad smrtí svého manžela, prince Philipa, který zemřel začátkem dubna ve věku nedožitých sta let. Před několika dny se velké oslavy konaly i v rodině prince Williama. Kromě toho, že s manželkou slavili desáté výročí od jejich svatby, radovali se z narozenin svých dětí. Nejmladšímu princi Louisovi byly 23. dubna tři roky, jeho starší sestra, princezna Charlotte, zase 2. května oslavila své šesté narozeniny.

Archie slaví 2. narozeniny:

Zdroj: Youtube