Princ Harry a Meghan Markle: Indiáni je obvinili ze závažného prohřešku

Zdá se, že princ Harry a Meghan nikdy nenajdou vytoužený klid. Původně si mysleli, že se na ně s přestěhováním z Británie do Spojených států přestanou lepit nejrůznější kauzy, opak je ale pravdou. Nyní musí vévoda a vévodkyně ze Sussexu čelit dalšímu závažnému obvinění, které vznesli sami domorodí Američané!

Když si princ Harry a Meghan pořídili honosné sídlo za zhruba 300 milionů korun v Kalifornii v Montecitu, doufali, že se jejich život jako mávnutím proutku změní. Pominou kauzy, které je pronásledovaly, utiší se nejrůznější spekulace a manželé budou moci žít svůj život v klidu a míru. Vytoužené pohody ovšem ale jen tak nedojdou. Po známém interview, jež manželé poskytli moderátorce Oprah a po Harryho šokující výpovědi v show The Me You Can’t See se manželé stali předmětem další kauzy.

Užívají posvátnou vodu?

Původní obyvatelé Ameriky se nyní obávají, že princ Harry a Meghan používají na zalévání své zahrady posvátnou vodu. Oblastí, v níž se jejich sídlo nachází, protéká několik horkých i studených pramenů, a dokonce i mnoho podzemních řek, z nichž místní čerpají vodu. Problémem je, že plocha kdysi patřila indiánskému kmeni Chumash, který tamější vodu považuje za posvátnou. Eleanor Fishburn, vedoucí kmene, nyní podle webu The Sun prohlásila, že by se vodou nemělo plýtvat na zalévání zahrad.

„Pro nás je to čistá voda, svěcená voda a voda určená k ceremoniálům,” řekla Eleanor. „Pro nás, jakožto pro původní obyvatele, je to posvátné. Myšlenka toho, že lidé vodu využívají na zalévání zahrad, je něčím, s čím se nemůžeme úplně ztotožnit,” dodala ještě Eleanor.

S vévodou a vévodkyní se chce setkat

Eleanor Fishburn pozvala prince Harryho a Meghan k diskuzi, kde by mohli probrat možné alternativy. „Bylo by skvělé, kdyby přišli, abychom jim mohli vysvětlit naši historii a kulturu a poučit je o tom, nakolik posvátná pro nás ta voda je. A chtěli bychom jim představit různé alternativy zalévání jejich zahrady,” zakončila svůj požadavek vedoucí kmene.

Princ Harry a Meghan na výzvu zatím nijak nereagovali.

Interview s Oprah způsobili vévodové ze Sussexu velký poprask

#youtube|Wx4Vpm1KzSY|219s#