Princ Harry se s tím nemazal: Kvůli Meghan porušil zásadní královské pravidlo

Princ Harry se do své manželky Meghan Markle naprosto zbláznil hned na jejich vůbec první schůzce. Tvrdí, že od začátku věděl, že je Meghan ženou jeho života a že si ji chce vzít. Bývalá americká herečka jej dokonce učarovala natolik, že se Harry kvůli ní nezdráhal vykašlat se na důležité pravidlo pramenící z královského protokolu.

V životě prince Harryho bylo mnoho žen. S některými z nich tvořil pár delší dobu, jiné mu stály jen za jednu noc. Největší štěstí v lásce našel až ve svých 31 letech, kdy se seznámil s okouzlující americkou herečkou Meghan Markle. „Zamiloval jsem se do ní až neuvěřitelně rychle. Bylo to pro mě znamení. Jakoby nám to přály samy hvězdy,” nechal se kdysi podle webu People Harry slyšet.

Rychlý spád

Jak Harry a Meghan prozradili ve svém dokumentu pro Netflix, strávili spolu pouhé dva večery, než se rozhodli jít do svého vztahu po hlavě a odjeli společně na pět dní do Botswany. Během stráveného času se Harry i Meghan jen utvrdili ve svých citech a jen několik málo měsíců na to světu oznámili, že tvoří pár.

Do té doby bylo běžné, že členové britské královské rodiny ve svých vztazích poměrně dlouho vyčkávali, než učinili oficiální prohlášení, neboť si chtěli být stoprocentně jisti tím, že má vztah budoucnost. Harry toto ale podle všeho tušil od samého začátku. A tak nebylo na co čekat. Dokonce ani na zásnuby.

Porušil pravidlo

Princ Harry před Meghan poklekl jen o rok později a do světa vykřičeli radostnou novinku týkající se jejich zásnub. Ne všichni ale byli z poměrně unáhleného kroku nadšení. Zvláště pak sama královna Alžběta II., která měla podle webu New York Post za to, že je Harry do Meghan „možná až moc zamilovaný”. To ale nebylo jediným důvodem. Princ totiž žádostí o ruku porušil královský protokol. Ten praví, že je možné svou drahou polovičku možné požádat o ruku nejdříve 3 roky od začátku vztahu.

„Hlavním pravidlem je, že musíte s ženou randit minimálně 3 roky, než se rozhodnete vztah povznést na vyšší úroveň. Meghan pro mě ale byla absolutní výjimkou. Ve všech pravidlech. Od první chvíle jsem měl pocit, že ji znám. A ona zná mě,” svěřil se princ Harry, který je, zdá se, i po letech do své manželky bláznivě zamilovaný. Jejich lásce ale mnoho lidí nepřeje. Mnozí mají totiž pocit, že je Harry v manželství velmi submisivní a dělá vše, co mu manželka řekne. Ostatně spousta lidí z jeho nevřelých vztahů se zbytkem monarchie viní právě Meghan.