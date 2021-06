Lhal princ Harry? Charles ho měl financovat i po Megxitu. Poslal mu miliony

Když princ Harry a Meghan vystoupili v nechvalně známém rozhovoru s Oprah, v jedné části hovořili o tom, že je královská rodina po jejich odchodu finančně odstřihla a manželé tak byli nuceni žít z dědictví po princezně Dianě. Jak ale napovídá účetní závěrka z účtu prince Charlese, dvojici zaslal hned několik milionů!

Princ Harry a Meghan Markle jsou s královskou rodinou na ostří nože. Vztahy byly narušeny hned na začátku loňského roku, kdy se manželé rozhodli, že se vzdají svých královských povinností a přestěhují se z Británie do Spojených států. Když se pak konečně zdálo, že je krize zažehnána, byl odvysílán jejich rozhovor s moderátorkou Oprah, v němž dvojice otevřeně hovořila o důvodech, které je k razantnímu kroku vedly. Podle mnohých ale hned v několika věcech lhali. Důkazem má být podle webu Daily Mail účetní závěrka z účtu otce Harryho, prince Charlese.

Necháni napospas?

Kromě rasismu Harry u Oprah promluvil o tom, jak jej i jeho manželku přestala britská královská rodina po jejich odchodu zcela finančně podporovat. „Moje rodina mě doslova finančně odstřihla a já jsem potřeboval peníze na to, abych mohl zaplatit ochranku. To se stalo v prvním čtvrtletí roku 2020,” řekl v rozhovoru princ Harry. „Ale naštěstí mám to, co mi zanechala matka. Bez toho bychom si nic nemohli dovolit,” pokračoval ještě Harry, který po princezně Dianě zdědil 7 milionů liber (zhruba 203 milionů korun).

Harryho tvrzení se ovšem nemusí zcela zakládat na pravdě. Web Daily Mail zveřejnil účetní závěrku fondu Clarence House, což je fond prince Charlese, která zahrnovala výdaje, již poskytl svým dvěma synům a jejich manželkám. A rozhodně nešlo o malou částku. Synové si totiž měli rozdělit finance ve výši 4,4 milionu liber (zhruba 130 milionů korun).

Jak to tedy bylo?

Ze závěrky však není přímo patrné, kolik peněz ze zmíněné sumy obdrželi princ William s manželkou Kate Middleton a princ Harry s Meghan. Podle webu Daily Mail je ovšem více než zřejmé, že princ Charles svého mladšího syna v prvním čtvrtletí loňského roku finančně neodstřihl.

Nyní už princ Harry a Meghan nejsou na královské rodině vůbec závislí. Sami podepsali několikamilionové smlouvy se streamovacím gigantem Netflix i hudební platformou Spotify. Peněz si tak vydělali více než dost.

Princ Harry má se svým otcem špatné vztahy

