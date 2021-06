Zase se připomněli: Princ Harry a Meghan ukázali dceru Lilibet

Přestože lze velmi dobře očekávat, že po všech událostech uplynulého roku spolu Meghan a Harry se zbytkem královské rodiny moc často v kontaktu nejsou, při narození dcery pochopitelně udělali výjimku. Monarchii už i dokonce poslali snímek malé Lilibet

Jejich vztahy jsou dlouhodobě narušené, s příchodem malé Lilibet však svítá jistá naděje. Mnoho odborníků věří, že dcera prince Harryho a Meghan Markle opět svede rozhádanou královskou rodinu dohromady. A její narození už dost možná plní přání veřejnosti. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou totiž s monarchií v kontaktu stále častěji a královně pravidelně hlásí, jak se malá Lilibet má.

Ukázali fotku

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru není úplně možné, aby se královna setkala se svou pravnučkou osobně, pravidelně proto do Kalifornie volá a se svými příbuznými komunikuje prostřednictvím videohovorů. Podle webu ET tak měla Alžběta II. konečně příležitost spatřit rozkošnou dívenku, kterou rodiče úzkostlivě schovávají před zbytkem světa.

A z narození Lilibet je nadšená i Kate Middleton. Ta zprvu s manželem princem Williamem na sociální síti sdíleli snímek těhotné Meghan s její rodinou, k němuž uvedli jen poněkud strohý vzkaz. „Jsme nadšeni ze zpráv oznamujících příchod Lili. Gratulujeme Harrymu, Meghan a Archiemu,” stálo v popisku. Nyní se ale Kate rozpovídala o něco víc. „Přeji jí jen to nejlepší. Nemůžu se dočkat, až ji potkám. Ještě jsme se nesetkali, ale doufám, že se tak brzy stane,” řekla.

Harry opět vyrazí do Británie

Princezna Diana, matka prince Harryho a Williama, by 1. července oslavila 60. narozeniny. Při této příležitosti má být představena její nová socha, kterou by podle webu The Sun měli odhalit právě její synové. Očekává se však, že Meghan svého manžela při cestě do Velké Británie, stejně jako v případě pohřbu prince Philipa, nedoprovodí.

Tehdy cestovat nemohla, neboť byla již v pokročilém stádiu těhotenství a její lékař jí dlouhou cestu důrazně nedoporučil. Nyní podle experta Phila Dampiera cestu opět vynechá, aby se mohla starat o malou Lilibet. Podle komentátora je to ale možná dobře. Její účast by totiž mohla utrhnout mnohem větší pozornost než socha princezny Diany.

Meghan a Harry jsou z dětí nadšení:

