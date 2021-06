Vévodkyně Meghan porodila! Predikce fanoušků se vyplnily na výbornou

Po mnoha měsících spekulací je dnes konečně vše jasné! Vévodkyně Meghan a její manžel, princ Harry, přivítali v pátek 4. června na světě svou zdravou holčičku. Jménem, respektive jmény, které pro ni vybrali, pyšní rodiče uctili jak samu královnu Alžbětu II., tak Harryho matku, princeznu Dianu. Predikce fanoušků se tak vyplnily.

Od 14. února 2021, kdy vévodkyně Meghan a princ Harry oznámili, že čekají dalšího potomka, svět netrpělivě hltal jakékoliv informace, které se o miminku dostaly na povrch. A mnoho jich rozhodně nebylo! Stejně jako v případě dnes již dvouletého Archieho, i tentokrát manželé úzkostlivě tajili veškeré podrobnosti. V proslulém rozhovoru s Oprah pak alespoň prozradili, že se dočkají holčičky.

Uctili královnu i princeznu Dianu

Dnes je čekání již definitivně u konce. Tiskový mluvčí Harryho a Meghan totiž v neděli potvrdil, že se nadšení rodiče v pátek, 4. června, holčičky konečně dočkali! „S radostní oznamuji, že princ Harry a Meghan, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, přivítali na svět svou dceru, Lilibet ‚Lili’ Dianu Mountbatten-Windsor. Lili se narodila v pátek, 4. června, v 11:40 v nemocnici Santa Barbara Cottage Hospital. Váží 3,5 kilogramu a jak ona, tak Meghan, jsou v pořádku,” stálo v prohlášení podle webu Hello Magazine.

Výběr jména přitom zřejmě asi nikoho nepřekvapil. Ještě před narozením holčičky totiž lidé často spekulovali o tom, že ji rodiče pojmenují buď po královně, nebo po princezně Dianě. Nakonec se ale stalo obojí. Prvním jménem dcerky je Lilibet, což je přezdívka, kterou dali rodiče královně Alžbětě II., když byla ještě malá. Prostřední jméno holčičky, Diana, je pak odkazem na samotnou princeznu Dianu.

Dostane královský titul?

Princ Harry a Meghan opět ukázali, jak přísně si střeží své soukromí. Ostatně již s narozením Archieho dělali velké tajnosti. Přestože je v královské rodině zaběhnutou tradicí, že se veřejnosti oznamuje moment, kdy rodička nastoupí do nemocnice, stejně jako narození miminka, které se hlásá do světa takřka ihned po jeho příchodu na svět, už tenkrát si vévoda a vévodkyně dělali vše tak nějak po svém.

Nástup do nemocnice neoznámili vůbec, Archieho narození pak až několik dní po porodu. Nikdo tedy ani neočekával, že by se v případě dcery chovali jinak. Je rovněž velkou otázkou, kdy rodiče světu ukáží Lili na fotografii. Mohlo by jít ovšem i o časový horizont několika měsíců.

S narozením Lilibet také vyvstává otazník nad jejím případným královským titulem. Vzhledem k tomu, že jej ovšem neobdržel ani Archie, je velmi nepravděpodobné, že by jej královna nabídla Lili.

Pohlaví miminka rodiče oznámili v rozhovoru s Oprah:

Zdroj: Youtube