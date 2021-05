Usmíření za dveřmi? Harry a Meghan jsou opět v kontaktu s Williamem a Kate

Princ Williama a Kate Middleton před pár dny oslavili desáté výročí svatby. Od veřejnosti i královské rodiny obdrželi mnoho gratulací, mezi které se dostalo i blahopřání od prince Harryho a Meghan Markle. Pro vévodkyni ze Sussexu to bylo vůbec poprvé po několika měsících, co vůbec Williama a Kate zkontaktovala.

Je to již více než rok, co se princ Harry a Meghan rozhodli opustit britskou královskou rodinu a přestěhovali se do Ameriky. Tehdy utrpěl vztah Harryho a jeho bratra Williama tvrdou ránu. Jak ale plynule měsíce, zdálo se, že bratři konečně hledají smír. Když už se konečně blýskalo na lepší časy, světlo světa spatřilo interview, v němž Harry a jeho manželka otevřeně promluvili o důvodech, které je vedly k opuštění britské monarchie, a servítky si rozhodně nebrali. Od té doby jsou vévoda a vévodkyně ze Sussexu se zbytkem královské rodiny opět na nože. Vůči Williamovi a Kate ale nyní udělali velmi vstřícný krok.

Kate a William slavili výročí

Před deseti lety si princ William a Kate řekli před zraky celého světa své „ano”. Je proto jasné, že se u nich víkend nesl v duchu oslav. Od příbuzných i široké veřejnosti obdrželi mnoho gratulací k výročí, pozadu ovšem nezůstali ani Harry a Meghan. Ti v soukromí rovněž poblahopřáli šťastným manželům, což by mohlo značit, že se jejich vztahy konečně začínají hojit.

Dle webu Observer není zcela jasné, jakým způsobem gratulace proběhla. Jestli šlo o dopis či telefonát ovšem není tak úplně směrodatné. Hlavní je, že se čtveřice konečně znovu spojila. Princ Harry se s bratrem a jeho ženou shledal nedávno na pohřbu prince Philipa. Meghan se s nimi však neviděla více než rok a dle magazínu Observer se s nimi nespojila ani telefonicky. Pro vévodkyni ze Sussexu tak blahopřání k výročí znamenalo první společnou komunikaci po mnohaměsíční odmlce.

Zvláštní setkání

Při cestě prince Harryho do Velké Británie, kam se před pár týdny vydal kvůli pohřbu prince Philipa, ho manželka nedoprovodila. Meghan, která je v pokročilém stádiu těhotenství, bylo totiž lékařem důrazně nedoporučeno, aby absolvovala několikahodinovou cestu letadlem. Harry se tak se svými příbuznými setkal sám.

Je jasné, že pro něj muselo být setkání velmi náročné. Dle dostupných informací se ovšem rodina na smuteční události rozhodně ohnivému interview nevěnovala. „Tato cesta byla vzdáním pocty jeho dědečkovi a poskytnutí podpory jeho babičce a příbuzným,” nechal se pro magazín Elle slyšet blízký zdroj. „Byl to čas, kdy se všichni soustředili jen na rodinu. V den pohřbu se společně sice všichni bavili, ale žádný z problémů nebyl přímo adresován,” dodal ještě zdroj, přičemž odkazoval na skutečnost, že byli princ Harry a jeho bratr William zachyceni při dlouhé konverzaci.

Vztahy Kate Middleton a Meghan byly vždy předmětem spekulací:

#youtube|KsGmE_KkVfk|2s#