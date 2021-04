Harry a Meghan zastínili Williama a Kate: To z nich prý udělalo hrozbu monarchie

V rozhovoru prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah zaznělo, že se manželům nedostává od královské rodiny žádné podpory a celkově se k nim členové britské monarchie chovali odtažitě. Podle novinářky Michelle Ruiz se tak možná dělo proto, že se Harry a Meghan stali pro veřejnost zajímavější a populárnější než princ William a jeho manželka Kate. A to představovalo pro britskou monarchii hrozbu.

O tom, že vztahy britské královské rodiny s Meghan Markle nebyly úplně nejlepší již od úplného začátku, se hovořilo mnohokrát. A poté, co se s manželem Harrym rozhodli opustit monarchii a přestěhovat se do Ameriky, se na slavný pár spustila doslova lavina útoků a vlna nesouhlasu. V nedávném interview s Oprah se pak manželé nechali slyšet, co je k velkému kroku vedlo, a na britské královské rodině nenechali nit suchou. Hovořili například o tom, jak v monarchii panovaly obavy o barvu pleti malého Archieho, nebo také o skutečnosti, že královská rodina odmítla poskytnout pomoc ve chvílích, kdy Meghan pomýšlela na sebevraždu. Na základě jejich výpovědi tak lze říct, že Harrymu a Meghan monarchie nedala jinou možnost než odejít. A možná o to právě královně šlo.

Zastínili Williama a Kate

Novinářka Michelle Ruiz se pro magazín Vanity Fair rozepsala o tom, proč mohl vztah prince Harryho a Meghan představovat pro britskou královskou rodinu problém. Manželé na sebe totiž dle všeho strhli veškerou pozornost a zastínili tak prince Williama, staršího bratra Harryho, a jeho manželku Kate. Dle novinářky se ovšem přesně to dalo předpokládat. Harry je pohledný princ, který dlouho hledat tu pravou, a Meghan je americká herečka, jež byla sama o sobě již před seznámením s princem známá. Společně tak tvoří zářící pár, který může být pro mnohé zajímavější než manželství Williama a Kate, jenž působí poněkud prostě a maloměšťácky, komentovala situaci spisovatelka Anna Pasternak. „A to Palác nevzal úplně dobře,” dodala ještě.

Zatímco tedy všichni členové britské královské rodiny mají nějaký level slávy, monarchie se snaží udržet pozornost veřejnosti na těch, kteří jsou přímými následníky trůnu. Takže když vztah Meghan a Harryho odtrhl pozornost od Williama, který je druhý v řadě na usednutí na trůn, a jeho rodiny, stali se vévoda a vévodkyně ze Sussexu pro rodinu hrozbou.

Podobnost s princeznou Dianou

Princezna Diana byla milovány miliony lidí po celém světě, a to později představovalo pro britskou královskou rodinu rovněž problém. Zdálo se totiž, že veřejnost měla Dianu mnohem raději než prince Charlese. Ten, namísto oslavování úspěchů své manželky, žárlil. Čím více byla Diana oblíbenější, tím více se manželé odcizovali.

Harry sám v rozhovoru s Oprah poukázal na podobnosti v tom, jak se britská královská rodina chovala k princezně Dianě a jak se chovala k jeho manželce Meghan.

Připomeňte si svatbu prince Charlese a princezny Diany:

Zdroj: Youtube