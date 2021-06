Meghan Markle do Británie opět nepojede: Její výmluvu chválí i experti

Princ Harry se opět chystá do Velké Británie, aby společně se svým bratrem odhalili novou sochu jejich matky, princezny Diany. Jak to ale vypadá, stejně jako v případě pohřbu prince Philipa, ani tentokrát Harryho Meghan na jeho cestě nedoprovodí. A podle odborníků je to jedině dobře.

Ať už jsou vztahy mezi princem Harrym a zbytkem britské královské rodiny jakékoliv, vévoda ze Sussexu se na začátku července opět vydá do Anglie. Princezna Diana, matka Harryho a jeho bratra Williama, by totiž 1. července oslavila své 60. narozeniny. A právě pro tuto příležitost má být představena její nová socha. A kdo jiný by ji měl odhalit než právě její synové. Pro Harryho bezesporu půjde o velmi stresující chvíle a Meghan ho bude podporovat jen na dálku. Na velkolepou událost jej totiž nedoprovodí.

Má perfektní důvod

Harry se přitom musel bez manželky obejít už jednou. Když se totiž v dubnu vydal do Británie na pohřeb prince Philipa, vévodkyně zůstala v Kalifornii. Už tehdy byla v pokročilém stádiu těhotenství a lékaři jí důrazně nedoporučili dlouhé cestování. A nedávno nerozená dcera páru, Lilibet, je nyní skvělým důvodem, proč se Meghan nezúčastní představení sochy princezny Diany. Alespoň to si myslí podle webu The Sun expert Phil Dampier.

„Nebudu překvapený, když se Meghan neukáže. Není moc populární mezi členy královské rodiny ani mezi britskou veřejností. Myslím si, že raději zůstane doma, aby se starala o své dvě děti,” prohlásil expert.

Možná je to dobře

Jak to vypadá, Meghan podle všeho moc lidí na události postrádat nebude. Podle experta jde rovněž o to, že 1. července by se měla veškerá pozornost soustředit právě na zesnulou princeznu Dianu. Kdyby se dostavila i Meghan, zrak by všichni směřovali na ni. „Pokud náhodou přijede, celé se to změní v cirkus a událost se ponese ve zcela jiném duchu. Má to být hlavně připomínkou Diany,” myslí si expert.

Mnozí rovněž věří, že připomínka maminky svede rozhádané bratry zase dohromady. „Tohle je skvělá příležitost pro Williama a Harryho, aby slepili svůj pochroumaný vztah,” dodal ještě Phil Dampier s tím, že bez Meghan budou mít oba mnohem více prostoru k tomu, aby si vše vyříkali.

Princezna Diana by 1. července oslavila 60. narozeniny

#youtube|5w0U_igM_hE|4s#