Ošklivý rozvod Harryho a Meghan? Moderátor vidí ošklivou budoucnost!

Princ Harry a jeho manželka Meghan vedle sebe září štěstím, přesto ve veřejnosti vzbuzují jistou dávku nejistoty. Mnoho lidí si proto myslí, že jejich manželství nakonec neustojí všechny překážky, na které dvojice narazí a dojde na nevyhnutelný rozvod. Podobný názor má i britský moderátor Jeremy Clarkson.

Když se princ Harry a Meghan před časem rozhodli vzdát svých královských povinností, naštvali tím miliony lidí po celém světě. Korunu tomu ovšem nasadili ve chvíli, kdy otevřeně hovořili v pořadu Oprah o důvodech, jež je k onomu rozhodnutí vedly. Mnoho lidí považuje Meghan za manipulátorku, které se podařilo uchlácholit prince Harryho a ten nyní skáče, jak Meghan píská. Nakonec ale věří, že Harry dojde prozření a svou manželku vymění za svou rodinu. Šťastný konec manželství nevidí ani britský moderátor Jeremy Clarkson.

Epická love story se špatným koncem

Někteří lidé stojí na straně prince Harryho a Meghan, jiní stojí přímo proti nim. A právě mezi druhé zmíněné patří dle všeho i Jeremy Clarkson, britský moderátor, který si dle webu The News myslí, že by jejich manželství mohlo mít špatný konec. „Pohádka Harryho a Meghan je příběhem obrovské lásky a obou přeji mnoho štěstí. Ale obávám se, že nebudou mít šťastný konec,” nechal se slyšet moderátor.

Opatrně se Clarkson pustil hlavně do samotné Meghan. „Meghan Markle vyrostla v představách, že princezny žijí v pohádkových zámcích a celý den jezdí na zlatých jednorožcích, do toho se vlídně usmívají na poddané,” uvedl ještě ve svém prohlášení. „Proto pro ni bylo velkým překvapením, když se stala pracujícím členem britské královské rodiny a zjistila, že musí jet v úterý ráno v dešti do Carliste, a to navíc něčím, čemu se říká ,vlak’, aby otevřela novou rampu pro vozíčkáře v občanském centru,” sdílel ještě své myšlenky, ve kterých poukazoval na to, proč se podle něj Meghan v britské královské rodině tak úplně necítila.

Hájil moderátora Pierse Morgana

Dále Clarkson řekl, že je bývalá herečka někým, „kdo je velmi ctěný mladými a hloupými lidmi, kteří věří, že její nevinné uculování se jednoho dne zničí monarchii, ale to se nestane”. Zdá se, že v britských médiích má na Meghan „pifku” dle všeho mnoho lidí. „Věřte mi. Myslím si, že do pěti let bude Meghan pózovat fotografům před Taj Mahalem nebo bude sedět na palubě svého mladého milence ve Středozemním moři. A chudák starý Piers si uvědomí, že ztratil svou práci kvůli absolutně ničemu,” dodal ještě s odkazem na bývalého moderátora pořadu Good Morning Britain, který se vzdal svého místa poté, co v živém vysílání nevybíravě hovořil o Meghan a následně se odmítl za své chování omluvit.

Princ Harry a Meghan měli nádhernou svatbu:

