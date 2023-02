V South Parku zesměšnili prince Harryho a Meghan: Ti zuří a zvažují žalobu

Zdroj: Profimedia

Animovaný seriál pro dospělé South Park je známý tím, že si v něm jeho tvůrci často berou na paškál mnohé ze známých osobností, ze kterých si střílí. Tentokrát to od nich schytali princ Harry a jeho manželka Meghan Markle. Těm se to ale pochopitelně nelíbí a zvažují právní kroky.

Seriál South Park se vysílá už několik dlouhých let a diváky pochopitelně stále nesmírně baví. A to i proto, že v něm jeho tvůrci pravidelně zesměšňují nejrůznější aktuální události, které hýbou světem. Tentokrát se ale pustili do něčeho, do čeho se možná ani pouštět neměli. Vystřelili si totiž z prince Harryho a Meghan a udělali z nich absolutní pitomce.

Meghan zuří

V nejnovější epizodě South Parku nazvané The World-Wide Privacy Tour (Celosvětové soukromé turné) sice tvůrci přímo nezmínili jména vévody a vévodkyně ze Sussexu, i tak ale bylo na první dobrou poznat, že mají na mysli právě je. Tomu ostatně odpovídá i celý název dílu, který odkazuje na Harryho a Meghanino neustálé omílání toho, že chtějí mít své soukromí, a přitom právě své soukromí pořád odhalují v knihách a televizních pořadech.

V seriálu jedna z postav říká, že už má plné zuby, jak všude vídá královskou dvojici, načež jí jiná z postav odpoví, že „nikoho nezajímá nějaký blbý princ a jeho tupá manželka”. A zatímco mnohým divákům dění v epizodě připadá neuvěřitelně vtipné, Meghan a Harry se rozhodně nesmějí.

Zvažují žalobu

Harry a Meghan jsou také známí tím, že jakmile se jim něco nelíbí, podnikají právní kroky. A pravděpodobně přesně to se stane i nyní. „Podle zdrojů, kteří mají blízko k Harrymu a Meghan, to vypadá, že to bude mít právní dohru,” uvedl královský komentátor Neil Sean pro Fox News. Nicméně dodal, že tvůrci seriálu zatím žádnou výzvu neobdrželi.

V minulosti si už scenáristé South Parku vystřelili například také z Donalda Trumpa, Kanye Westa anebo Mela Gibsona.