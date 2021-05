Přes překážky ke hvězdám: Princ Harry a Meghan slaví třetí výročí svatby

Společně museli čelit mnoha výzvám, jejich láska byla ale silnější. Princ Harry a Meghan Markle bok po boku prožili mnoho. Jejich jména neustále špinil tisk po celém světě, za stěnami Buckinghamského paláce se cítili jako ve zlaté kleci, a dokonce prožili smrt svého nenarozeného dítěte. I v těch nejhorších chvílích však zůstali věrni sobě navzájem a teď slaví své tříleté výročí svatby!

Jednoznačně lze říct, že poslední tři roky byly pro prince Harryho a jeho manželku Meghan zlomové. Narodil se jim syn Archie, oznámili svůj odchod z britské královské rodiny, začali novou životní epizodu stěhováním do Kalifornie A přestože se jejich život značně změnil, jedna věc zůstala stejná – jejich láska. Již od chvíle, kdy v roce 2017 sdíleli informaci o tom, že tvoří pár, jsou totiž až po uši zamilovaní.

Nádherné zásnuby

Chemie mezi Harrym a Meghan fungovala od úplného začátku. Manželé to prozradili podle webu Today ve svém rozhovoru pro BBC v roce 2017. Harry zároveň dodal, že se do Meghan zamiloval neuvěřitelně rychle. „Hvězdy nám přály. Všechno bylo zkrátka perfektní. Tanhle nádherná žena ve své podstatě zakopla a spadla do mého života,” pěl před lety princ ódy na svou manželku. Jen pár měsíců po jejich seznámení následovaly zásnuby.

Meghan prozradila, že za ní Harry s klíčovou otázkou přišel zcela nečekaně během společně stráveného večera, zatímco pekli kuře. „Bylo to nádherné překvapení. Bylo to tak milé a přirozené a velmi romantické. Dokonce si přitom i klekl,” vyprávěla Meghan, která věděla, že s Harrym chce strávit zbytek života.

Zamilované pohledy jim vydržely dodnes

Jejich náklonnost jeden ke druhému je zkrátka nemožné přehlédnout. Ať už spolu totiž manželé vyrazí kamkoliv, neustále se na sebe usmívají, drží se za ruce a vypadají jako by vypadli z titulní stránky magazínu pro dokonalé manželství. Je ovšem více než jasné, že jejich city ještě umocnil moment, kdy se dočkali svého prvního dítěte – Archieho.

Harry vždy stál za svou manželkou a byl jí důležitou oporou. Několikrát se v médiích objevovaly lživé zprávy, které měly za cíl Meghan poškodit. Některé z nich byly velmi pobuřující a rasistické. „Když jsme se s Meghan vzali, byli jsme nadšeni a měli jsme naději. Chtěli jsme Británii sloužit. Právě proto mě tolik mrzí, kam to celé dospělo,” řekl Harry v roce 2020 a poukazoval tak na důvody, které je vedly ke vzdání se královských povinností.

Dnes by princ Harry a Meghan nemohli být šťastnější. Mají život, o kterém vždy snili, úžasného syna a k tomu všemu se již brzy dočkají i holčičky. Oslava letošního výročí svatby je tak zase o něco veselejší.

Princ Harry a Meghan slaví třetí výročí svatby:

#youtube|N42MQJX4KoY|7587s#