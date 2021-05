Harry a Meghan se s královskou rodinou usmíří: Tanečník popsal, jací jsou

Po usmíření s britskou královskou rodinou touží, přesto s nimi musí vykomunikovat mnoho věcí, než k míru dojde. Nakonec se tak ale přece jen stane. Alespoň to tvrdí známý tanečník Ashley Banjo, který měl v minulosti příležitost s vévodou a vévodkyní ze Sussexu nějaký čas strávit.

Interview prince Harry a Meghan s moderátorkou Oprah sice manžele jasně rozdělilo od britské královské rodiny, jak si ale myslí tanečník Ashley Banjo, ještě není všem dnům konec. Ten se s Harrym a Meghan setkal v průběhu loňského roku a měl možnost s nimi strávit spoustu času. Přišel tak na to, jací manželé ve skutečnosti jsou, a nemůže o nich říci jediného špatného slova.

Záleží, jak moc budou chtít

„Měl jsem to štěstí, že jsem se v životě setkal s několika členy britské královské rodiny včetně prince Philipa i královny Alžběty II. Pokaždé, když jsem s nimi mluvil, byli neuvěřitelně slušní a milí,” nechal se Banjo slyšet pro deník The Sun s tím, že se mu tak naskytl nevšední pohled do soukromí členů monarchie.

„Rodinná dramata mohou zajít hodně daleko, ale věřím, že všechno se dá nějak vyřešit vzájemnou komunikací a pochopením. Záleží na tom, jak moc ovšem všechny strany chtějí. Jen čas nám ukáže, jak to dopadne v tomto případě,” hovořil o současných problémem mezi Harrym a zbytkem britské královské rodiny.

Harry a Meghan mu otevřeli oči

Ashleymu se princ Harry a Meghan ozvali poté, co jeho taneční vystoupení k uctění hnutí Black Lives Matter sklidilo rekordní počet stížností. „Úžasně jsme si spolu popovídali. Ještě předtím, než byli u Oprah, mi vysvětlili, jak věci občas chodí. Otevřeli mi oči a svěřili se mi, čím si oni sami museli v minulosti projít,” popisoval tanečník, jak se k němu Harry a Meghan chovali.

„Říkal jsem si, že jestli mě někdo mohl skutečně pochopit, tak to byli právě oni. Lidé o tom vystoupení hodně mluvili, bylo to velké. Oni mi řekli, že mi rozumí a že sami moc dobře vědí, jaké to je sklidit tolik negativních reakcí,” dodal ještě.

Ticho mezi princem Harrym a zbytkem britské královské rodiny trvá již několik měsíců. Největší mračna se ale stáhla ve chvíli, kdy vévoda společně s Meghan hovořili před celým světem o důvodech, které je vedly k opuštění monarchie. Nyní celý svět čeká, zda dojde k nějaké formě usmíření. Zatím však bezvýsledně.

Harry se před nedávnem sešel s rodinou na pohřbu prince Philipa:

#youtube|GdJkO3PLZrs|6s#