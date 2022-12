Princ Harry a Meghan Markle by rádi třetího potomka: Poruší vévoda svůj slib?

Zdroj: Profimedia

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu mají na první pohled vše, po čem kdy toužili. Jenže možná jim ještě jedna věc chybí. Přestože jsou ze svých dětí Archieho a Lilibet nadšení, rádi by jim nadělili dalšího sourozence.

Děti prince Harryho a Meghan Markle dělají svým rodičům samou radost. Sedmnáctiměsíčnídcera Lilibet se pomalu učí mluvit a chodit a tříletý Archie už začal chodit do školky. Zdá se ale, že by si chtěla Meghan ještě jedno těhotenství užít a přivést Harrymu na svět dalšího potomka.

Jsou tomu otevření

Podle zdroje z okolí Harryho a Meghan, který promluvil pro magazín Closer, si manželé po smrti královny Alžběty II. společně sedli a rozhodli se zhodnotit své životy. A právě během toho měla přijít řeč i na třetího potomka. „Oba dva jsou této možnosti naprosto otevření a byli by rádi, kdyby se to stalo. Bylo by skvělé, kdyby Archie a Lilibet měli dalšího sourozence,” nechal se slyšet člověk, který je vévodovi a vévodkyni blízký.

„Je opravdu skvělé být rodina o čtyřech členech, ale myslím si, že další dítko by to manželství ještě více okořenilo. Meghan je zdravá, Harry je skvělý otec a jejich manželství je stále silnější a silnější,” dodal ještě zdroj, podle kterého nic nebrání tomu, aby Harry a Meghan měli dalšího potomka.

Změní Harry názor?

Jenže nakonec to možná zas tak horké se třetím dítětem nebude. Princ Harry se totiž už v minulosti nechal v rozhovoru pro magazín Vogue slyšet, že by chtěl mít vzhledem k hrozícímu přelidnění planety maximálně dva potomky. Pokud si tedy Harry stále stojí za svým názorem, se svou manželkou Meghan se žádného dalšího dítka nedočkají. Koneckonců bývá dvojice v posledních měsících často označována za pokrytce a lháře, a tak by podobný krok byl jen vodou na mlýn těch, kteří nemohou Harryho a Meghan vystát.