Jen Meghan to může skončit: Komorník Diany varoval Harryho před drsnými následky

Zdroj: profimedia.cz

Princ Harry se rozhodl prolomit hradbu mlčení a britskou královskou rodinu haní na každém kroku. Nejprve si pustil pusu na špacír v rozhovoru s Oprah, podruhé v pořadu The Me You Can’t See. Bývalý komorník princezny Diany ho však varuje před následky, jaké jeho chování může přinést.