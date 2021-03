Princ Harry a Meghan si prý vymýšlí! Hlasový expert analyzoval jejich interview

Rozhovor prince Harry a Meghan s moderátorkou Oprah šokoval celý svět. Mnoho diváků však manželské dvojici jejich výpověď nevěří. S podobným tvrzením nyní přišel i expert na analýzu stresového hlasu, který důkladně prozkoumal vyjadřování prince Harryho a Meghan a následně dvojici označil za lháře! Je tomu ale skutečně tak?

Vůbec poprvé od svého rozhodnutí opustit britskou královskou rodinu se princ Harry a Meghan objevili na televizní obrazovce. A rozhodně to stálo za to! V interview moderátorky Oprah se rozpovídali o důvodech, které je vedly k zásadnímu rozhodnutí odstoupit z britské monarchie, i o tom, jaké vztahy mají s Harryho příbuznými. Některé z jejich slov pak způsobila pořádný poprask. Expert na analýzu stresového hlasu nyní ovšem podle webu Gossip Cop uvedl, že manželé v interview lhali!

Analýza hlasu jako důkaz

Obvinění ze lži se objevilo na titulní stránce deníku National Enquirer. Zdroj blízký britské královské rodině pro plátek otevřeně promluvil o tom, jak se podle něj manželé snažili lži zamaskovat. „Meghan je herečka. Naučila Harryho velmi dobře, jak má hrát svou roli chudé a nevinné oběti, proti které stojí celý svět,” píše se na webu Gossip Cop s odkazem na deník National Enquirer. Dle článku tedy dvojice využila svých hereckých dovedností k tomu, aby zakryla lži. Jako důkaz deník přináší výpověď experta na analýzu stresového hlasu.

„Meghan není extrémně zranitelná, vždycky hledá příležitost k fotografování,” dodal ještě blíže neupřesněný zdroj. Ten doplňuje ještě hlasový expert s tím, že Harry rozhodně lhal, když řekl, že jeho život bude vždy o službě lidu. „Kdyby to tak skutečně bylo, tak by nekývl na Meghanin nápad a nadále by byl aktivním členem britské královské rodiny,” pustil se expert do Harryho. Informace o Meghan je pak přinejmenším zarážející. Vévodkyně se již několik let vyhýbá fotografům, dokonce ani sama nevlastní účet na známé síti Instagram. Princ Harry se zase aktivně nadále podílí na charitativních akcích britské královské rodiny. Tvrzení blíže neupřesněného zdroje a tvrzení samozvaného hlasového experta je tak přinejmenším zpochybnitelné.

Něco tady nehraje

K článku v deníku National Enquirer byly přiloženy i fotografie hlasového rozboru prince Harryho a Meghan, nikde se ovšem dle webu Gossip Cop nenachází vysvětlení toho, co snímku vlastně ukazují a co to znamená. Změny v hlasech sice mohou být známkou lhaní, ale stejně tak mohou být způsobeny i mnoha dalšími vlivy. Samozvaný hlasový expert tak nemá v ruce žádné důkazy, které by bylo možné přímo předložit proti lhaní prince Harryho a Meghan.

Je více než jasné, že se rozhovor prince Harryho a Meghan mohl dotknout mnoha lidí. Jak to ale vypadá, ještě více lidí k manželům chová velkou zášť. Deník National Enquirer sice přinesl článek s rozborem stresového hlasu dvojice, kterým mluvili v interview s Oprah, dle webu Gossip Cop však žádné hmatatelné důkazy nepřináší.

Zdroj: Youtube