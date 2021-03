Princ Harry a Meghan otevřeně: První slova, proč opustili královskou rodinu

Když se v loňském roce rozhodli vévoda a vévodkyně ze Sussexu vzdát svých královských povinností, způsobili tím doslova šílenství. Otevřeně však dvojice nikdy nemluvila o důvodech, které je k tomu vedly. Nyní poprvé sdělí, co je k nelehkému kroku nasměrovalo…

Od začátku svého vztahu se urputně snažili vyhýbat médiím a pozornost veřejnosti přitahovali dost možná více než jiní členové britské královské rodiny. Princ Harry a Meghan šokovali svět hlavně ve chvíli, kdy se rozhodli vzdát svých královských povinností. Od té doby nikde veřejně nevystoupili a ke svému kroku se nikdy nevyjádřili. Až doteď.

První rozhovor po dlouhé době

V neděli 7. března odvysílá stanice CBS devadesátiminutový rozhovor moderátorky Oprah s princem Harrym a vévodkyní Meghan, který bude zároveň vůbec prvním interview, jehož se dvojice zúčastnila od doby, kdy opustila královskou rodinu.

Televizní stanice CBS vypustila do světa první trailer, ze kterého je patrné, že manželé uvedou vše na pravou míru. „Mlčela jste, nebo jste byla umlčena? Jen to chci všem ujasnit. Není žádné téma, které by bylo tabu,” říká v ukázce moderátorka Oprah Meghan. Ve třicetivteřinovém klipu odkazuje Oprah také na výpověď manželů, jejíž znění se diváci dozví až ze samotného rozhovoru. „Řekli jste několik pořádně šokujících věcí,” adresovala televizní hvězda na slova manželů.

Princ Harry měl strach, že se bude historie opakovat

Důvodů proto, proč se dvojice rozhodla vzdát svých královských povinností a zanechat života ve Velké Británie, může být hned několik. Častokrát se však spekulovalo o tom, že se manželé chtěli vyhnout pozornosti médií. „Můj největší strach byl ten, že se bude historie opakovat,” nechal se v ukázce slyšet princ Harry, který odkazoval na to, jaký dopad měl tlak médií na psychiku jeho matky.

„Víte, cítím velkou úlevu a jsem velmi šťastný, že tu mohu sedět, povídat si s vámi a vedle sebe mám svou ženu. Protože si nedokážu představit, jaké to muselo být pro mou matku, když si tímhle vším procházela úplně sama. To, co se za poslední roky stalo, pro nás bylo velmi těžké. Ale alespoň máme jeden druhého,” řekl ještě Harry.

Nemají žádné výčitky

Odchod z britské královské rodiny prince Harryho a Meghan byl po dobu dlouhých měsíců předmětem nejrůznějších domněnek a spekulací, který byl právě s příchodem speciální epizody talk show Oprah měl být konec. Prozatím lze alespoň říct, že manželé svého odchodu nijak nelitují.

„Nemají žádné výčitky, že udělali krok zpátky. Od doby, kdy se vzdali královských povinností, vnímají spoustu změn. Konečně se usadili a těší se na to, co přijde,” nechala se pro magazín Elle slyšet kamarádka dvojice, která pochopitelně odkazovala hlavně na skutečnost, že Meghan a Harry čekají druhého potomka.