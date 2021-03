Odhalili princ Harry a Meghan pohlaví miminka? Fanoušci mají zvláštní teorii

Zpráva o těhotenství Meghan Markle s sebou přináší spoustu otázek. Mezi ně patří například i pohlaví miminka. Je dost pravděpodobné, že jej manželé sdělí, stejně jako v případě syna Archieho, až po narození dítěte. Fanoušci však mají teorii, podle které již Harry a Meghan odhalili, zda čekají holčičku, či chlapečka!

Široká veřejnost sdílela s princem Harrym a Meghan Markle radost, když dvojice na den svatého Valentýna odhalila, že čeká příchod druhého miminka. Rodiče se na malý zázrak nesmírně těší, jak je o ni ale známo, v otázkách svého soukromí jsou velmi tajemní. Nikdo tedy neočekává, že by měli manželé oznámit pohlaví potomka dříve než po jeho narození. Věrní obdivovatelé královského páru si však podle severu Page Six všimli malého detailu.

Záměr, nebo čistá náhoda?

Princ Harry a vévodkyně Meghan vystoupili v podcastu Spotify’s Stream On. Na videu seděli na gauči blízko sebe ve svém honosném sídle v Santa Barbaře. Meghan na sobě měla nádherné vzorované šaty z dílny návrháře Oscara de la Renty a manželé působili velmi šťastně. Pozornému oku však neunikl jeden důležitý prvek.

Prostředníček Meghaniny pravé ruky totiž zdobil krásný zlatý prsten, který je osazen růžovým safírem. Není zcela jasné, jestli bylo záměrem vévodkyně zvolit právě takový prsten, nebo šlo jen o pouhou náhodu. Fanoušci se ale ihned pustili do spekulací. „Je ten růžový prsten náznakem toho, že by mohli mít holčičku?” ptal se v diskuzi na webu The Sun jeden z komentujících. „Ten prsten je nenásilným způsobem, jak oznámit, že čekají holčičku?” ptal se další. A možná má volba šperku skutečně hlubší význam. Jestli tomu tak bylo, ukáže až čas.

Vydělávají miliony

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se objevili na platformě Spotify kvůli smlouvě, kterou se společností podepsali. Několikamilionová dohoda váže Harryho a Meghan k tomu, že budou vytvářet vlastní podcasty pro oblíbenou službu. Jde tak už o jejich druhou spolupráci, která jim vynesla pořádný balík.

V loňském roce totiž manželé podepsali smlouvu se streamovací službou Netflix, pro kterou mají produkovat a natáčet nejrůznější pořady a seriály. Právě finance získané od Netflixu pomohly manželům splatit svůj dluh Velké Británii, který vznikl v době, kdy si dvojice začínala renovovat své sídlo ve Frogmore Cottage.