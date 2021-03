Rasismus i sebevražda: Harry a Meghan odhalili, proč opustili královskou rodinu

Zdroj: profimedia.cz

Čekal na to celý svět. Princ Harry a vévodkyně Meghan na začátku loňského roku opustili britskou královskou rodinu a přestěhovali se do Spojených států. Nikdy však oficiálně neuvedli, co za markantním rozhodnutím stálo. To se teď ale změnilo. Manželé vystoupili v rozhovoru s moderátorkou Oprah a veřejnost zůstala v šoku. Padala slova o sebevraždě, rasismu i fingované svatbě!